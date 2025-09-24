الأربعاء 24 سبتمبر 2025
رئيس الاتحاد المصري للسباحة يستعيد مشوار الراحل وائل عزت

المهندس ياسر إدريس،
المهندس ياسر إدريس، فيتو

تحدث المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولى لالعاب الماء، المسيرة التي قدمها الراحل وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.

وقال ياسر إدريس: “إن اللواء وائل عزت كان نموذجا في الإخلاص والتفاني، حيث ترك بصمة واضحة في مسيرة السباحة والألعاب المائية سواء داخل النادي الأهلي أو مع المنتخبات الوطنية”.

وأوضح إدريس، أن الاتحاد المصري للسباحة قرر إطلاق أسم الراجل اللواء وائل عزت على بطولة كأس مصر العمومي لكرة الماء مدى الحياة، تقديرا لمسيرته وما قدمه.

كان اللواء وائل عزت قد توفي يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من أغسطس الماضي، وسط حالة من الحزن بين زملائه وأصدقائه وأسرة الرياضة المصرية، التي فقدت واحدا من أبرز قياداتها في السباحة.

وشهدت قاعة اللجنة الأولمبية المصرية أمس الثلاثاء، مراسم تأبين للراحل بحضور عدد كبير من قيادات الرياضة وزملائه وأصدقائه، في أجواء سادها الحزن والوفاء لشخصية رحلت بعد أن أعطت الكثير.

