اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بصعود المنتخب لكأس العالم

ياسر إدريس
ياسر إدريس

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق، بعد أداء متميز خلال مشوار التصفيات.

كما هنأ مجلس ادارة اللجنة الأولمبية المصرية كل أفراد المنظومة الرياضية بقيادة  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة ومنتخب الفراعنة جهاز فني واللاعبين بقيادة العميد حسام حسن المدير الفني وخص مجلس الأولمبية الشعب المصرى بهذا الإنجاز متمنيا أن يكون خطوة نحو العودة إلى الزعامة القارية والتواجد القوي في المونديال.

وأشاد المهندس ياسر إدريس  بالمجهود الكبير الذي بذله المنتخب الوطني لتحقيق هذا الإنجاز الذي أسعد ملايين المصريين.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخب مصر عاد إلى مكانه الطبيعي بين كبار القارة الإفريقية ضمن تسعة منتخبات تمثل إفريقيا في المونديال، معربًا عن ثقته في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تقديم أداء مشرف في نهائيات كأس العالم المقبلة، وكذلك في بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة.

وختم إدريس تصريحاته قائلًا: «تأهل منتخب مصر هو ثمرة عمل وجهد جماعي، ودليل على أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو العالمية بدعم القيادة السياسية ووعي مؤسساتها الرياضية».

