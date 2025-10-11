السبت 11 أكتوبر 2025
بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء في أسوان، فيتو

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة أسوان عن فوز الدكتور محمد شحاتة الدكر رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى كوم أمبو  بـ١٨٩ صوتًا، والدكتور عمر علم الدين مدرس مساعد بقسم المسالك البولية جامعة أسوان بـ١٧٦ صوتًا على مقاعد فوق السن.

 

نتيجة فوز الأعضاء تحت السن 

كما فاز الدكتور محمد حامد مكي بقسم النساء والتوليد في مستشفيات جامعة أسوان بـ٢٢٧ صوتًا، والدكتور أحمد حمدي محمد بقسم النساء والتوليد في المستشفى الجامعي بـ١٦٩ صوتًا على مقاعد تحت السن.

وقد شهدت انتخابات نقابة الأطباء بأسوان إقبالًا ملحوظًا من الدكاترة على المشاركة في العملية الانتخابية، وكان تحت إشراف قضائي، واللجنة الانتخابية برئاسة الدكتور مصطفى أبو المجد.

