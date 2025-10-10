يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات، حيث من المقرر أن يتفقد غدًا السبت عددًا من المشروعات بمحافظة القليوبية.

رئيس الوزراء في زيارة للقليوبية لتفقد المشروعات الخدمية

وتتضمن الجولة تفقد نادي القوات المسلحة بمنطقة الفلل بمدينة بنها، ومتابعة أعمال تطوير كورنيش النيل الذي يشهد أعمال توسعة وتجميل ضمن خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري لعواصم المحافظات.

كما سيقوم رئيس الوزراء بزيارة مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات الجارية به، والوقوف على نسب التنفيذ، تمهيدًا لدخوله الخدمة في أقرب وقت لخدمة أهالي المركز والمناطق المجاورة.

وفي إطار دعم القطاع الصناعي، يتفقد "مدبولي" مصنع توشيبا العربي لمتابعة أنشطة التصنيع والإنتاج، ودور المصنع في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة فرص التصدير وتشغيل العمالة.

كما تشمل الجولة تفقد عدد من المشروعات الجارية بمدينة شبرا الخيمة، ضمن خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية، في قطاعات الطرق والمياه والصرف الصحي.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الحكومة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية في مختلف المحافظات.

