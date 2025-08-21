وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات الخطة الاستثمارية ومبادرة "حياة كريمة"

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وفي بداية اللقاء، تابعت وزيرة التنمية المحلية جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للبناء المخالف، مؤكدة أن الدولة لا تملك رفاهية السماح بوجود تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية دور وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات في الرصد والتحرك السريع لإزالة أي مخالفات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

كما ناقشت منال عوض مع اللواء إسماعيل كمال الاستعدادات للعام الدراسي الجديد فيما يخص التوسع في مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية، وإقامة معارض "أهلًا مدارس" للتخفيف عن المواطنين والأسر خاصة الأولى بالرعاية، مع التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وأسواق "اليوم الواحد" ومواجهة أي ممارسات غير قانونية من التجار.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ أسوان مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، والتي تشمل رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء ودعم احتياجات الوحدات المحلية، وشددت د. منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتلك المشروعات وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ على أرض الواقع.

ومن جانبه، استعرض محافظ أسوان مشروعات التطوير الجارية بالمحافظة، ومنها مشروع ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية ضمن مشروع "ممشى أهل مصر"، والذي يقام بطول 800 متر وعرض 12 مترًا بتكلفة 20 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 80% ومن المقرر افتتاحه في نهاية أكتوبر الجاري، إلى جانب أعمال تطوير ممشى أسوان وإدفو وأبو سمبل، وقرية فارس بكوم أمبو، بما يحقق نقلة حضارية وجمالية غير مسبوقة على ضفاف النيل.

مشروعات مبادرة حياة كريمة

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، حيث يجرى تنفيذ مشروعات المبادرة داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية مدرجة بالمرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1993 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام.

ووجهت منال عوض بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من باقي المشروعات وتلبية احتياجات أبناء القرى المستهدفة، مشيرة إلى أن المبادرة حققت نقلة نوعية في القرى والنجوع المستهدفة من خلال استكمال المرافق والخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة والظروف الاقتصادية والاجتماعية لأهالي أسوان.

وأوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال أنه فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهالى محافظة أسوان فجارى اتخاذ إجراءات سريعة وفقًا لإستراتيجية واضحة تلزم الشركات المنفذة لكافة المشروعات بزيادة وتيرة العمل بها، ونهوها طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، مع إعطاء الأولوية لمشروعات الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على استكمال مشروعات الإدارة المحلية بإجمالى 19 مشروعا، والتى تساهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

