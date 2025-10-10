أول صورة للشقيقات الثلاث المتوفيات داخل حمام منزلهن بالمنوفية

حصلت فيتو على صورة لـ إهداء ومودة وهدى الثلاث شقيقات اللاتى لقين مصرعهن داخل حمام منزلهن بقرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية



خيم الحزن على قرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد مصرع ثلاث شقيقات في حادث مأساوي داخل منزلهم، يُرجَّح أن يكون نتيجة اختناق بالغاز داخل الحمام أثناء استحمامهن.

اول صورة للشقيقات الثلاث المتوفيات داخل حمام منزلهم بالمنوفية

تفاصيل الواقعة



تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا من مستشفى شبين الكوم الجامعي يفيد بوصول 3 طفلات شقيقات من القرية جثثًا هامدة، إثر تعرضهن لاختناق داخل حمام المنزل.

وعقب الانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الفتيات تتراوح أعمارهن بين 5 و10 سنوات، وأن الوفاة يُحتمل أن تكون ناجمة عن تسرب غاز السخان أثناء الاستحمام، ما أدى إلى اختناقهن ووفاتهن في الحال.

