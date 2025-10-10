الجمعة 10 أكتوبر 2025
محافظات

فوز أحمد الشربيني في انتخابات نقابة الأطباء عن محافظة دمياط

انتخابات نقابة أطباء
انتخابات نقابة أطباء دمياط

شهدت انتخابات النقابة العامة لأطباء مصر إعلان نتائج فرز صندوق قائمة "المستقبل"، والتي أسفرت عن فوز مرشح النقابة العامة فوق السن عن محافظة دمياط الدكتور أحمد الشربيني، بعد حصوله على 324 صوتا من إجمالي 358 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 20 صوتا.

 

إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية
 

جرت عملية الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمد السيد سالم والمستشار إيهاب حمدي عيطة، لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل التصويت والفرز.

ويعد هذا الفوز تأكيدا على الثقة التي يحظى بها الدكتور الشربيني بين زملائه الأطباء، لما يتمتع به من خبرة ومكانة مهنية داخل الوسط الطبي.

