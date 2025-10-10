فوز أحمد الشربيني في انتخابات نقابة الأطباء عن محافظة دمياط

شهدت انتخابات النقابة العامة لأطباء مصر إعلان نتائج فرز صندوق قائمة "المستقبل"، والتي أسفرت عن فوز مرشح النقابة العامة فوق السن عن محافظة دمياط الدكتور أحمد الشربيني، بعد حصوله على 324 صوتا من إجمالي 358 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 20 صوتا.

إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية



جرت عملية الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمد السيد سالم والمستشار إيهاب حمدي عيطة، لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل التصويت والفرز.

ويعد هذا الفوز تأكيدا على الثقة التي يحظى بها الدكتور الشربيني بين زملائه الأطباء، لما يتمتع به من خبرة ومكانة مهنية داخل الوسط الطبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.