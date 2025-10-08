نائب محافظ دمياط تتابع مع استشاري المشروعات القومية الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة"

تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط..

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور أيمن أبو بيه المستشار الهندسي بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، وناصر هاشم المنسق العام بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مديري الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

استعراض نسب الإنجاز ومناقشة التحديات

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة، ومتابعة ما تم تسليمه ودخوله الخدمة، إلى جانب مناقشة نسب الإنجاز التي شهدت ارتفاعًا ملحوظا في عدد من القطاعات، وكذلك استعراض أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تسليم بعض المشروعات المتبقية في القرى المستهدفة.

توجيهات لتحسين الأداء وضمان جاهزية البنية التحتية

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور أيمن أبو بيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة إجراء مسح شامل لشبكات الصرف التي لم تدخل الخدمة بعد، تمهيدًا لتشغيلها وتلافي أي مشكلات مستقبلية، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة لضمان كفاءة التشغيل وجودة التنفيذ.

تنسيق متكامل بين الطرق والصرف الصحي

وأكدت المهندسة شيماء الصديق على ضرورة ضبط منسوب مطابق الصرف الصحي بالتنسيق بين الجهة المنفذة والهيئة العامة للطرق، لضمان عدم تعارضها مع أعمال الرصف الجارية ضمن خطة تطوير البنية التحتية بالقرى، مشددة على الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.

استعداد الوحدات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

كما وجهت نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتسليم الوحدات الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن محافظة دمياط تنضم قريبًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الثانية، وهو ما يتطلب جاهزية كاملة للوحدات الصحية لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، مع الالتزام بتطبيق معايير الحماية المدنية حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت الخدمية.

متابعة ميدانية مستمرة للوحدات الصحية

وفي السياق ذاته، وجهت نائب المحافظ مديرية الصحة بمتابعة دورية للوحدات الصحية وإعداد تقارير فنية بالملاحظات أولًا بأول، بهدف الإسراع في إنهاء الأعمال المتبقية وتسليمها في المواعيد المحددة، بما يضمن جاهزية تلك المنشآت قبل بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

متابعة دورية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة التي تنفذها محافظة دمياط لضمان سرعة إنجاز مشروعات "حياة كريمة"، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية في تحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة داخل القرى المستهدفة.

