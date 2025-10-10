الجمعة 10 أكتوبر 2025
واشنطن ترسل قوات لإسرائيل لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن،فيتو
واشنطن،فيتو

أعلنت واشنطن، اليوم الجمعة، إرسال قوات إلى إسرائيل، لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق من اليوم أفادت القناة 13 العبرية، بأن جيش الاحتلال أعلن عند الساعة 12:00 ظهرا بدء وقف النار في قطاع غزة.

الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف النار في غزة

وافقت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بالإجماع، على اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة "حماس" بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، على منصة "إكس" القرار ونصه: "وافقت الحكومة للتو على الإطار الذي يتم بموجبه إطلاق سراح جميع الرهائن؛ الأحياء والأموات".

وذكرت القناة 12 العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدّقت بالإجماع على صفقة وقف إطلاق النار وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

ولفتت القناة العبرية إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير امتنعا من التصويت لمعارضتهما الاتفاق.

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماع الحكومة لإقرار الخطة الأمريكية، بحضور المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

من جهته، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معلقًا: "نحن في خضم تطور حاسم وناضلنا لتحقيق أهداف حربنا ومن أهمها إعادة جميع الرهائن وسنحقق ذلك".

وأضاف في بيان لمكتبه: "ما كنا لنحقق هدفنا لولا المساعدة الاستثنائية من الرئيس ترامب وفريقه، أشكر كوشنر وويتكوف شخصيًّا وكانت ساعات عملهما طويلة وبذلا قصارى جهدهما".

واختتم قائلًا: "نعلم أن هذا لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة والشرفاء في كل مكان ولجمع شمل العائلات مع أحبائها".

