خليل الحية يكشف عن 6 نقاط رئيسة تم الاتفاق عليها مع إسرائيل بشأن غزة

كشف رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية رئيس الوفد المفاوض عن 6 نقاط رئيسة تم التوصل إليها والانتهاء منها في المفاوضات مع الوفد الإسرائيلي.

وذكر الحية أنه تم التوصل إلى اتفاق ينص على "إنهاء الحرب، والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، ودخول المساعدات، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى".

وأكد الحية، في تصريح له أوردته “حماس”، عبر منصاتها، أن الحركة تسلمت "ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية"، مشيرًا إلى أنهم "أكدوا جميعًا أن الحرب انتهت بشكل تام".

من جهتها، ذكرت قناة "كان" العبرية أن "خطوات تنفيذ مقترح الرئيس دونالد ترامب تشمل انتهاء الحرب فورًا بموافقة الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه "سيتم إدخال المساعدات فورًا وفق المقترح وبما يتوافق مع اتفاقية 19 يناير كحد أدنى".

