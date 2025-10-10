الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن ترسل 200 جندي إلى إسرائيل لدعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار

جنود أمريكيون، فيتو
ذكرت وسائل إعلام نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة ستنتشر 200 عسكري أمريكي في الشرق الأوسط لـ"مراقبة" الامتثال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وجاء في تقرير لوكالة فرانس برس: "سيتم نشر مجموعة عسكرية أمريكية قوامها 200 فرد في الشرق الأوسط لـ'مراقبة' الامتثال لـوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأشار التقرير، مستشهدا بتصريحات الأدميرال الأمريكي براد كوبر، إلى أن دور الأفراد العسكريين الأمريكيين سيكون "المراقبة والرصد وضمان عدم وجود انتهاكات".

كما أشار التقرير إلى أن المجموعة ستشمل عسكريين من مصر وقطر وتركيا وربما الإمارات العربية المتحدة.

وتنص الخطة، التي أعلن عن تفاصيلها على تشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات تضم الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر إلى جانب مراقبين دوليين، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وستُكلف هذه القوة بالإشراف على انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وضمان عدم تجدد الأعمال العسكرية، إضافة إلى مراقبة إعادة انتشار القوات الفلسطينية في مناطق محددة، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

كما تهدف الخطة إلى ضمان بيئة مستقرة تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية جديدة برعاية أمريكية ودولية، تفضي إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تبدأ القوة الأمنية عملها بعد تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي، على أن تتمركز وحداتها في نقاط محددة داخل القطاع وتعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية لضمان الأمن والاستقرار.

