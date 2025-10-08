الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

واشنطن ولندن تبحثان تنفيذ خطة ترامب للسلام وإنهاء حرب غزة

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، فيتو

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فى اتصال هاتفى مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر أهمية إنهاء الحرب فى غزة من خلال تنفيذ خطة السلام المكونة من 20 بندًا التي طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ضرورة تأمين الإفراج عن جميع الرهائن

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء، أن الجانبين شددا خلال الاتصال على ضرورة تأمين الإفراج عن جميع الرهائن وضمان عدم مشاركة حركة حماس في إدارة الحكم الفلسطيني.

مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأضافت أن الوزيرين اتفقا أيضًا على مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر تسوية تفاوضية تحقق سلامًا دائمًا.

ترامب خطة السلام إيفيت كوبر ماركو روبيو

