واشنطن ولندن تبحثان تنفيذ خطة ترامب للسلام وإنهاء حرب غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فى اتصال هاتفى مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر أهمية إنهاء الحرب فى غزة من خلال تنفيذ خطة السلام المكونة من 20 بندًا التي طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ضرورة تأمين الإفراج عن جميع الرهائن

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء، أن الجانبين شددا خلال الاتصال على ضرورة تأمين الإفراج عن جميع الرهائن وضمان عدم مشاركة حركة حماس في إدارة الحكم الفلسطيني.

مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأضافت أن الوزيرين اتفقا أيضًا على مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر تسوية تفاوضية تحقق سلامًا دائمًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.