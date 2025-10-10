الجمعة 10 أكتوبر 2025
قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون باتفاق غزة

غزة،فيتو
 أصدر قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الجمعة  بيانا جاء فيه: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن واستئناف المساعدات لغزة.

وجاء في البيان: نشيد بقيادة الرئيس ترامب وبجهود الوسطاء قطر ومصر وتركيا لتأمين اتفاق غزة ومن المهم تنفيذ جميع أطراف الاتفاق بشأن غزة التزاماتها بالكامل دون تأخير.

وأكد البيان: مستعدون لدعم المزيد من المحادثات بشأن المراحل التالية من خطة غزة ونتفق على أن مجلس الأمن ينبغي أن يقدم دعمه الكامل للخطة ويدعم تنفيذها.
 

وتابع: نلتزم بدعم حزم المساعدات الإنسانية لغزة عبر وكالات الأمم المتحدة.

