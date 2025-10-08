5 محاور متنوعة في برنامج مهرجان "قنا التراثي" بدورته الأولى

انتهت إدارة مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية فى دورته الأولى من وضع البرامج المتنوعة والتي تقام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل تحت شعار "قوتنا فى تراثنا".

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى مؤسس ورئيس مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية: إن المهرجان يتضمن خمس محاور متنوعة وهي المحور الأول خاص بالفنون التراثية ويتضمن استعراضات الفنون الشعبية، عروض المولوية والتنورة، السيرة الهلالية، السيرة الشعبية، عروض الحكي، فن الكف والغناء الشعبى، المديح والإنشاد الديني، الترانيم الكنسية، عروض الأراجوز وخيال الظل، عروض المزمار والربابة.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتضمن الألعاب الشعبية وهى المرماح التحطيب والرقص بالحصان بالإضافة إلى الألعاب الشعبية القديمة التي اندثرت بسبب التطور التكنولوجي وهي السيجا ولعبة الطائرات الورقية ولعبة السبع طوبات، لعبة الكرة الشراب ولعبة النحلة أو الدبور والبلى، لعبة قفاشة الملك أو المساكة، لعبة كهرباء.. الخ.

وبين أن المحور الثالث الحرف التراثية حيث يتضمن معرض الحرف البيئية والتراثية ومعرض الملابس الصعيدى والأزياء الشعبية ومعرض الحلى والإكسسوارات الشعبية ومعرض صور للعمارة الشعبية والحرف والفنون التراثية.

وعن المحور الرابع قال: يتضمن 10 ورش تدريبية وهى ورشة الانشاد الدينى للمنشد ربيع زين وورشة الربابة للفنان شوقى الضوى , ورشة صناعة العرائس للفنان أحمد أبو طالب , ورشة الخط العربى للخطاط بهاء الدين عيسى , ورشة الحكى للفنانة مى عبد السلام , ورشة النحت على الخشب وتقوم بها مؤسسة ريدك , ورشة الكليم تقوم بها نعيمة محمد من مؤسسة نوبت , ورشة الأكلات التراثية تقدمها ناهد رمضان من مؤسسة البيت المصرى , ورشة عزف الناي للفنان طه النبوي بالإضافة إلى ورشة الألعاب الشعبية للفنان حسين سامى.

وأضاف أن المحور الخامس للمهرجان هو برنامج تنمية القرية ويتضمن إقامة الفعاليات فى قرى ونجوع محافظة قنا وهى عروض فنية وألعاب شعبية وورش تدريبية مختلفة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التراثية المتنوعة.

