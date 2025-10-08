الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

5 محاور متنوعة في برنامج مهرجان "قنا التراثي" بدورته الأولى

المرماح التحطيب
المرماح التحطيب

انتهت إدارة مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية فى دورته الأولى من وضع البرامج المتنوعة والتي تقام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل تحت شعار "قوتنا فى تراثنا". 

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى مؤسس ورئيس مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية: إن المهرجان يتضمن خمس محاور متنوعة وهي المحور الأول خاص بالفنون التراثية ويتضمن استعراضات الفنون الشعبية، عروض المولوية والتنورة، السيرة الهلالية، السيرة الشعبية، عروض الحكي، فن الكف والغناء الشعبى، المديح والإنشاد الديني، الترانيم الكنسية، عروض الأراجوز وخيال الظل، عروض المزمار والربابة.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتضمن الألعاب الشعبية وهى المرماح التحطيب والرقص بالحصان بالإضافة إلى الألعاب الشعبية القديمة التي اندثرت بسبب التطور التكنولوجي وهي  السيجا ولعبة الطائرات الورقية ولعبة السبع طوبات، لعبة الكرة الشراب ولعبة النحلة أو الدبور والبلى، لعبة قفاشة الملك أو المساكة، لعبة كهرباء.. الخ.

وبين أن المحور الثالث الحرف التراثية حيث يتضمن معرض الحرف البيئية والتراثية ومعرض الملابس الصعيدى والأزياء الشعبية  ومعرض الحلى والإكسسوارات الشعبية ومعرض صور للعمارة الشعبية والحرف والفنون التراثية. 

وعن المحور الرابع  قال: يتضمن 10 ورش تدريبية وهى  ورشة الانشاد الدينى  للمنشد ربيع زين  وورشة  الربابة  للفنان  شوقى الضوى  ,  ورشة صناعة العرائس  للفنان  أحمد أبو طالب  , ورشة الخط العربى  للخطاط   بهاء الدين عيسى , ورشة الحكى   للفنانة مى عبد السلام    , ورشة النحت على الخشب   وتقوم بها  مؤسسة ريدك  , ورشة الكليم  تقوم بها  نعيمة  محمد  من مؤسسة نوبت ,   ورشة الأكلات التراثية   تقدمها  ناهد رمضان من مؤسسة البيت المصرى  , ورشة  عزف الناي  للفنان  طه النبوي  بالإضافة إلى ورشة الألعاب الشعبية للفنان حسين سامى.

وأضاف أن المحور الخامس للمهرجان هو برنامج تنمية القرية ويتضمن إقامة الفعاليات فى قرى ونجوع محافظة قنا  وهى عروض فنية  وألعاب شعبية وورش تدريبية مختلفة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التراثية المتنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية مهرجان قنا قنا للفنون والحرف التراثية قوتنا فى تراثنا الناقد الفنى هيثم الهوارى

مواد متعلقة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن "مصر للطيران" ناقلًا رسميًا للدورة الـ46

هنا شيحة تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

بعد الإعلان الرسمي، تعرف على موعد الظهور الأول لـ"ياس سوروب" مع الأهلي

بعد تعيين “سوروب”، 3 مدربين يستعد الأهلي لتوديعهم

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads