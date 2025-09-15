الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

موقع التنسيق يفتح باب التسجيل لطلاب الدبلومات الفنية المستنفدين للرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فتح موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين والمتخلفين من طلاب الدبلومات الفنية 2025، بنظام 3 و5 سنوات، وطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين.

فتح موقع التنسيق للطلاب المستنفذين من الدبلومات الفنية 2025
فتح موقع التنسيق للطلاب المستنفذين من الدبلومات الفنية 2025

وأكد بيان صادر عن وزارة التعليم العالي اليوم، أن عدد الطلاب المستنفدين للرغبات بلغ (7,437) طالبًا وطالبة، وذلك لتضمينهم كليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم. 

إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتين بعد الثانوية) لعام 2025، بالمرحلة الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنــــــــــــــا

وبلغ عدد طلاب الشهادات الفنية الذين تقدموا في هذه المرحلة (283,508) طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الذين تم ترشيحهم من خلال هذه المرحلة (276,071) طالبًا وطالبة، وذلك بعد أن تم فتح باب التقديم لهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 4 /9 /2025، وحتى يوم السبت الموافق 13 /9 /2025.

