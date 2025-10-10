السكة الحديد تنظم ندوة توعوية بالإسكندرية

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة جماهيرية للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، وذلك بالمجمع الإعلامي بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف بالإسكندرية، وممثل الكنيسة الإنجيلية ووكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والصحفيين وعدد من طلبة المدارس بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بسلوكيات التعامل مع المرافق العامة وخاصة مرفق السكك الحديدية.

واستعرضت الندوة أبرز السلوكيات السلبية التي تهدد حياة المواطنين وسلامة المرفق، ومنها اقتحام المزلقانات أثناء غلقها وإنشاء معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد وإلقاء القمامة على القضبان السكك وركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة.

وأكد المشاركون على خطورة هذه الممارسات والتي تتنافى مع القيم الدينية والحضارية للمجتمع المصري، وتتطلب تكاتف جهود المجتمع المدني والدولة للحد من آثارها السلبية.

كما أكد الحضور على أهمية جهود التوعية التي تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر للحفاظ على الانجازات ومشروعات التطوير التي تقوم بها الدولة بصورة دائمة لضمان استدامة الخدمة المتميزة لصالح المواطنين.

جدير بالذكر أن هذه الندوات يتم تنظيمها بناء علي توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية ضد مرفق السكك الحديدية والذي يعد أحد أهم المرافق القومية التي تخدم ملايين الركاب يوميًا، والتي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا من خلال مشروعات التطوير والتحديث، مما يتطلب وعيًا ومسؤولية مشتركة من المواطنين للحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

