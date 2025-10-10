الجمعة 10 أكتوبر 2025
تعديل تشغيل بعض القطارات غدا، تعرف على التفاصيل

قطار
قطار

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، إجراء تعديل على تشغيل بعض القطارات لخدمة الركاب والتيسير عليهم، وذلك بداية من غد السبت.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف قطاري 957 – 944 القاهرة / الزقازيق سياحى وبالعكس بمحطة الجديدة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 / 10 / 2025.

