أثارت غضبه، لحظة تعطل السلم الكهربائي أثناء صعود ترامب (فيديو)

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يوثق لحظة تعطل السلم الكهربائي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته في الأمم المتحدة.

وعلق ترامب على هذه الواقعة قائلا: أنهيت 7 حروب ولم أتلق من الأمم المتحدة سوى سلم معطل وجهاز تلقين سيئ.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه تمكن من إنهاء سبعة حروب في الأشهر الأخيرة، بعضها استمر نحو ثلاثين عامًا، منتقدًا غياب الدعم الأممي لجهوده.

"الأمم المتحدة لم تقف معنا"

واتهم ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنظمة الدولية بعدم مساندة الولايات المتحدة في مساعيها لوقف النزاعات، معتبرًا أن الأمم المتحدة تكتفي بـ"الخطابات الفارغة التي لا تنهي الحروب".

ترامب:"أمريكا كانت أضحوكة العالم"

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة "كانت أضحوكة العالم خلال السنوات الماضية"، قبل أن تعيد إدارته – على حد قوله – "الاحترام لقوة البلاد وهيبتها".

"أستحق نوبل لكن الأولوية لإنقاذ الأرواح"

وفي سياق آخر، قال ترامب إنه "يستحق جائزة نوبل للسلام تكريمًا لإنجازاته"، لكنه شدد على أن أولويته الحالية هي "إنقاذ الأرواح لا جمع الجوائز".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.