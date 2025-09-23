قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: على دول الناتو إسقاط الطائرات الروسية إذا دخلت المجال الجوي للحلف

ترامب يطالب دول الناتو بإسقاط الطائرات الروسية إذا دخلت المجال الجوي للحلف

وأضاف ترامب: أعطينا الأموال لأوكرانيا وهم قاتلوا بشجاعة وعلى أوروبا أن تتوقف عن شراء النفط من روسيا

وتابع ترامب في كلمته: مشاركة طائرات أمريكية في إسقاط طائرات حربية روسية تدخل أجواء الناتو أمر يعتمد على الظروف

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: إن خطابه الذي استمر قرابة الساعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقى استقبالا جيدا، وأعرب عن أمله في أن "يخصص الجميع الوقت" للاستماع إليه.

ترامب يمتدح نفسه بعد خطابه في الأمم المتحدة





وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال":"كان شرفا عظيما لي أن أتحدث في الأمم المتحدة. أعتقد أن خطابي لاقى استحسانا كبيرا. لقد تركز الحديث فيه بشكل أساسي على مواضيع الطاقة والهجرة. لقد كنتُ أقول ذلك منذ زمن، وقد أصبحت منصة الجمعية العامة، المنبر الأمثل لمثل هذه التصريحات. آمل أن ينصت الجميع لذلك"



وأشار الرئيس الأمريكي إلى حدوث خلل فني خلال إلقائه لكلمته.

وأضاف: "لقد تعطل جهاز التلقين وتوقف السلم المتحرك فجأة، بينما كنا نصعد إلى المنصة، ولكن كلا الحدثين ربما جعلا الخطاب أكثر إثارة للاهتمام ".

وتابع ترامب القول: إنه على الرغم من "العديد من الأعطال في المعدات"، فإن التحدث في الجمعية العامة كان شرفا كبيرا لي.

