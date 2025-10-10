ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من "الناتو"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن على حلف شمال الأطلسي (الناتو) النظر في طرد إسبانيا من عضويته بسبب تأخرها في زيادة الإنفاق العسكري وفق الالتزامات الجديدة المتفق عليها داخل الحلف.



وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، حث ترامب القادة الأوروبيين على الضغط على مدريد.

قال الرئيس الأمريكي: "عليكم أن تبدأوا في التحدث إلى إسبانيا... تواصلوا معهم واعرفوا سبب تأخرهم. ليس لديهم أي عذر، وربما يجب أن تطردوهم من الناتو بصراحة".



وكان أعضاء الناتو قد اتفقوا في يونيو على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب رئيسي لترامب الذي يدعو منذ سنوات الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أنفسهم.

ويواجه حلف "الناتو" أزمة داخلية حادّة مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة؛ ما يهدِّد مصيره ويجعل علاقته مع الولايات المتحدة أكثر تذبذبًا وريبة.

وبحسب تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن "الناتو" يواجه أزمة وجود بفعل ردود ترامب "المتهوّرة"، مثل إلغاء تمويل تدريب عسكري لدول البلطيق، وسحب دعم استخباراتي مؤقت من أوكرانيا، إضافة إلى خطاب نائب الرئيس جيه دي فانس اللاذع ضد الليبراليين الأوروبيين.

وتثير هذه التطوُّرات مخاوف من سحب عشرات الآلاف من القوات الأمريكية من أوروبا أو حتى صفقة استراتيجية مع روسيا؛ ما يجعل مصير "الناتو" معلِّقًا بين البقاء والتفكّك، في أسوأ أزمة منذ كارثة السويس العام 1956.

