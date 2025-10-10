الجمعة 10 أكتوبر 2025
خارج الحدود

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي أعلن بدء وقف إطلاق النار بغزة الساعة 12 ظهرا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت القناة 13 العبرية، بأن جيش الاحتلال أعلن عند الساعة 12:00 ظهرا بدء وقف النار في قطاع غزة.

الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف النار في غزة

وافقت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بالإجماع، على اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة "حماس" بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، على منصة "إكس" القرار ونصه: "وافقت الحكومة للتو على الإطار الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح جميع الرهائن؛ الأحياء والأموات".

وذكرت القناة 12 العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدّقت بالإجماع على صفقة وقف إطلاق النار وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

ولفتت القناة العبرية إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير امتنعا من التصويت لمعارضتهما الاتفاق.

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماع الحكومة لإقرار الخطة الأمريكية، بحضور المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

من جهته، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معلقًا: "نحن في خضم تطور حاسم وناضلنا لتحقيق أهداف حربنا ومن أهمها إعادة جميع الرهائن وسنحقق ذلك".

وأضاف في بيان لمكتبه: "ما كنا لنحقق هدفنا لولا المساعدة الاستثنائية من الرئيس ترامب وفريقه، أشكر كوشنر وويتكوف شخصيًّا وكانت ساعات عملهما طويلة وبذلا قصارى جهدهما".

واختتم قائلًا: "نعلم أن هذا لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة والشرفاء في كل مكان ولجمع شمل العائلات مع أحبائها".

جيش الاحتلال قطاع غز غزة حماس ترامب

