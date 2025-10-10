الجمعة 10 أكتوبر 2025
الأسماك تبدأ من 35 جنيها، إقبال المواطنين على المعرض الدائم بالمنصورة

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية يوميا، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين بتواجد السوق بشكل دائم، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

 

 وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق المعرض الدائم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب الخضراوات والفاكهة واللحوم، وذلك في إطار السعي لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في أسواق السلع الغذائية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

 كما يتم عرض وبيع الأسماك بمختلف أنواعها بأسعار تتراوح من 35 إلى 110 جنيهات، والبيض الأبيض والأحمر بأسعار 140-150 جنيها، ويبدأ شوي وقلي الأسماك بالمعرض ابتداءا من الأحد المقبل، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

 تجدر الإشارة إلى أن السوق يقوم بإشراف مباشر من الأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين، وبمتابعة الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، والأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك للمتابعة المستمرة لحركة البيع والتداول وضبط الأسعار بالمعرض والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو جودة السلع المعروضة.

