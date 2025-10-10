افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" لـ محمود حامد الأحد

يستعد جاليري بيكاسو أيست للتجمع الخامس لافتتاح معرض "سكون يحمل في طياته"، للدكتور الفنان محمود حامد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، بحضور نخبة مميزة من الفنانين التشكيليين ومجموعة الإعلاميين.

وقال محمود حامد، عن معرضه " ظاهر السكون قد يخيل إلينا أن غياب للحركة أو فراغ من الحياة، لكن الحقيقة أن السكون كثيرا ما يكون مساحة تنمو فيها بدايات خفية، فخلف الصمت تتشكل الأفكار وتحمل في الطيات مشاعر مختلفة، وفي عمق الهدوء تنضج الرؤى قبل أن تتجسد أفعالا، ‏في حضرة السكون تتراجع الأصوات لتفسح المجال لنبض خفي كأنه الوجود يكتب نفسه من جديد هناك، حيث لا كلمة ولا حركة، وتكتشف الروح أن الصمت ليس نهاية بل بداية أعمق من كل البدايات ".

الفنان محمود حامد

ولد محمود حامد في 13 أغسطس 1963 بمحافظة الفيوم. فنان تشكيلي مصري وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان، وعميدها السابق. حصل على بكالوريوس التربية الفنية عام 1986، وماجستير عام 1992، ودكتوراه في فلسفة التربية الفنية (تخصص الأشغال الفنية والشعبية) عام 1998.

يعد من أبرز الفنانين الذين جمعوا بين الممارسة الفنية والعمل الأكاديمي، وشارك في العديد من المعارض الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها، من أبرز معارضه "جدار الروح" (بيكاسو إيست 2019)، "خيالات الظل" (بيكاسو إيست 2022)، وعشق الجدران"(متحف الفن المصري الحديث 2015)

شارك في معارض دولية بعدة دول منها سويسرا، فنلندا، قبرص، عمان، صربيا، والصين، ونال جوائز عديدة منها الجائزة الثانية في التصوير والحفر بالمسابقة القومية، وجائزة لجنة التحكيم بصالون الشباب، وجائزة النقد الفني من المجلس الأعلى للثقافة.

تقتني أعماله في متحف الفن المصري الحديث، ووزارة الثقافة، وجامعة حلوان، والسفارة الهندية بالقاهرة، ومؤسسات عربية ودولية متعددة.

يمثل محمود حامد تجربة فنية مميزة تمزج بين التراث الشعبي والروح المعاصرة، حيث تتحول مفردات الحياة المصرية البسيطة إلى رموز جمالية تحمل عمقًا إنسانيا وثقافيا خالدا.

