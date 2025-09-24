الفنون التشكيلية ينظم معرضا فوتوغرافيا للفنان ديفيد دياث بدار الأوبرا

تستضيف قاعة الباب بدار الأوبرا المصرية معرض للفوتوغرافية جديد بعنوان "صور من دمي" للفنان البيروفي ديفيد دياث، المعروف أيضًا باسم "شيبّو – كونيبو". ويُقام المعرض برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والذ ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

ويأتي تنظيم هذا المعرض بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية البيروفية وسفارة بيرو في مصر والمركز الثقافي إنكا غارسيلاسو.

ويُفتتح المعرض يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، ويستمر حتى يوم 11 أكتوبر 2025. يستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، والدخول مجاني للجمهور.

الفنان ديفيد دياث

وُلد ديفيد دياث غونزاليس عام 1992 في مجتمع "نويفا سابوسوا" الأصلي بمنطقة أوكايالي، وهو فنان ينتمي إلى مجتمع الشيبو- كونيبو الأصلي. يُعد دياث أحد أبرز المواهب الشابة في عالم التصوير الفوتوغرافي في بيرو، وقد حصد بالفعل العديد من الجوائز المرموقة التي تؤكد مكانته. في عام 2022، نال جائزة "لوسيس" في الفنون البصرية عن فئة "أفضل معرض تصوير فوتوغرافي" التي تمنحها صحيفة "إل كوميرسيو" البيروفية. وفي العام نفسه، فاز بالمركز الأول في مسابقة "مارافيارته 2022" عن فئة التصوير، وهي مسابقة تنظمها جمعية "لترويج ودعم الفن البيروفي".

في سلسلة صوره "شيبو-كونيبو. بورتريهات من دمي"، يوثق دياث الأشخاص من القرى المحيطة ومدينة بوكالبا التي نشأ فيها، مبتعدًا بوعي عن الصورة النمطية للسكان الأصليين في الأمازون. حيث يسعى دياث من خلال عدسته إلى إعادة تشكيل صورة وثقافة مجتمعه من الداخل، كما يكرم في أعماله أسلاف الشيبو-كونيبو ورواد التصوير البيروفي مثل مارتن تشامبي والأخوين فارغاس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.