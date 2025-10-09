العربي للثقافة ينظم معرض "حضورها.. لون يتكلم" بالأوبرا 11 أكتوبر

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرض "حضورها.. لون يتكلم" وينظمه المجلس العربى للثقافة والتراث ويفتتح في السابعة مساء السبت 11 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتى الثلاثاء 14 أكتوبر.

معرض حضورها لون يتكلم

ويشارك فى المعرض 31 فنانة من أعضاء المجلس ويضم حوالى 51 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها الأكريلك والألوان الزيتية وغيرها ويهدف إلى إبراز مكانة المرأة ودورها الملهم فى المجتمع من خلال الألوان، كما يعبر عن رحلتها الإنسانية العميقة وآثار حضورها في الحياة.

فى سياق آخر.. تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية كبرى بمناسبة مرور 37 عاما على افتتاحها، وتشمل إطلالة على كل الفنون الجادة التى تختص بها الأوبرا وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 10 أكتوبر على المسرح الكبير.

