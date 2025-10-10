هيونينجكاي من TXT يعتذر لمعجبيه بعد انتشار صورة له مع فتاة غامضة

رد الفنان هيونينجكاي، عضو فرقة الكيبوب TXT، على المزاعم الأخيرة التي تفيد بأنه "سكر طوال الليل" في غرفة خاصة مع فتاة.

فأرسل هيونينجكاي مساء أمس، عبر منصة ويفيرس (Weverse) اعتذاره لمعجبيه وتوضيح الموقف.

وأكد أن الفتاة التي كان برفقتها هى مجرد صديقة مقربة، وأنه قام ببساطة بتوصيلها إلى المنزل في المساء.

وصرح هيونينجاي في رسالته: "أشعر بالأسف الشديد تجاه المعجبين. لا أعرف لماذا يجب أن أتجنب هذا، لذا سأقوم بالشرح ببساطة. كنت مع صديقة مقربة، وكنت في وضع لم يكن بإمكاني فيه أن أتركها وأغادر. لذلك، قمت بتوصيلها إلى المنزل ثم عدت مباشرة إلى المسكن. كانت إجازة، لذلك كان كل شيء مغلقًا، وذهبنا فقط إلى المكان الوحيد المفتوح."

وفي رسالة لاحقة قدم هيونينجكاي مزيدًا من التفاصيل، موضحًا: "منذ ظهوري الأول، كنت أكره التسبب في أي مشكلة للأعضاء. أنا بطبعي أحب البقاء في المنزل ولا أخرج كثيرًا، ولكنها كانت شخصًا لم أره منذ فترة طويلة، لذلك التقينا. حتى في تلك اللحظة، ظللت أفكر فيما يجب فعله في هذا الموقف، لكن لم يكن بإمكاني تركها والمغادرة، لذلك قمت بإيصالها بسرعة إلى المنزل وعدت إلى المسكن. أنا آسف حقًا لإثارة قلقكم وجعلكم تشعرون بالاهتمام."

وطمأن هيونينجكاي المعجبين وتابع رسالته، مؤكدًا: "أنا آسف حقًا لإثارة قلقكم وجعلكم تشعرون بالاهتمام. أنا أكره الكذب؛ أردت فقط أن أكون صادقًا. يبدو أن هذا الموقف تسبب في الكثير من سوء الفهم، ولكن لا داعي لقلق على الإطلاق. أريد التركيز أكثر على العمل وعلى المعجبين، لذا سأبذل جهدًا أكبر من الآن فصاعدًا، حتى لا تضطروا للقلق. أشعر بالأسف الشديد إذا كنت قد آذيت أحد، أو الأعضاء، أو طاقم العمل، ولا أعرف كيف سيتم استقبال هذه الرسالة. إذا لم تصل هذه الرسالة بشكل صحيح، فآسف حقًا. قلت إنني أريد أن أكون شخصًا يمكنكم الوثوق به. لكني أشعر أنني لم أستطع تحقيق ذلك، لذلك أنا آسف."

تفاصيل صورة هيونينجكاي المثيرة للجدل

كانت الأزمة قد بدأت في 8 أكتوبر، عندما نشر مستخدم مجهول عبر الإنترنت صورًا لهيونينجكاي، زاعمًا أن الآيدول كان خارجًا يشرب طوال الليل مع امرأة في غرفة خاصة.

وادعى الناشر أن هيونينجكاي "خرج للشرب مع امرأة بعد يوم واحد فقط من عودته إلى كوريا" وأن الاثنين "شربا حتى كاد أن يشرق الصباح".

كما أشار إلى أن الثنائي "انتظرا حتى غادر جميع الزبائن الآخرين المنزل" قبل أن يتم اصطحابهما بسيارة.

وفي أعقاب الاتهامات الأولية، دافع المعجبون عن هيونينجكاي، مدعين أن المرأة كانت شقيقته. وبغض النظر عن هذه المزاعم، أثارت الحادثة حالة من الغضب والجدل عبر العديد من المجتمعات الإلكترونية.

