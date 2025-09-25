الخميس 25 سبتمبر 2025
عضو بفرقة BTS يشتري عقارا فاخرا في سيول بمبلغ خيالي

كيم تاي هيونج، فيتو
أفادت الصحف الكورية أن كيم تاي هيونج، المعروف باسم "V" عضو فرقة الكيبوب الشهيرة BTS، استحوذ على مسكن فاخر في حي تشيونجدام-دونج، بمنطقة جانجنام-جو في سيول، بقيمة بلغت 14.2 مليار وون كوري، أي ما يعادل حوالي 10.3 مليون دولار أمريكي. 

ويُعتقد أن عملية الشراء تمت بالكامل نقدًا دون الحصول على أي قروض.

ووفقًا لسجل العقارات بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر الجاري، اشترى "V" وحدة "PH129"، المعروفة أيضًا باسم "The Penthouse Cheongdam"، في السابع عشر من الشهر نفسه. وتبلغ مساحة العقار 273.96 مترًا مربعًا، ويضم خمس غرف نوم وثلاثة حمامات. ولم يتم تسجيل أي رهن عقاري على العقار، مما يشير إلى أن عملية الشراء تمت نقدًا بالكامل.

تم توقيع عقد البيع الأولي في أوائل شهر مايو، وتم دفع المبلغ المتبقي بالكامل في السابع عشر من الشهر الجاري، حيث انتقلت ملكية العقار من المطور إلى "V".

يُعرف مجمع "PH129" بأنه مقر إقامة لشخصيات بارزة، مثل الممثلين جانج دونج جون وجو سو يونج، ولاعبة الغولف بارك إن بي، والمحاضر الشهير هيون وو جين. 

