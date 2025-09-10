"Golden" من "صيادو شياطين الكيبوب" تتصدر قائمة بيلبورد Hot 100 للمرة الرابعة

حققت الأغنية الأصلية “Golden” من الفيلم الكرتوني الجديد "صيادو شياطين الكيبوب" (KPop Demon Hunters)، المعروض على منصة نتفليكس، إنجازًا تاريخيًا بتصدرها قائمة بيلبورد Hot 100 للمرة الرابعة. وبذلك، تتخطى الأغنية الرقم القياسي الذي حققته فرقة BTS عام 2020 بأغنيتها "داينمايت" (Dynamite) التي تصدرت القائمة لثلاثة أسابيع.

ووفقًا لآخر تحديث لقائمة بيلبورد Hot 100، احتلت أغنية "جولدن" المركز الأول، متقدمة على أغنية "أورديناري" (Ordinary) للمغني أليكس وارين التي جاءت في المركز الثاني، وأغنية المغنية سابرينا كاربنتر الجديدة "تيرز" (Tears) في المركز الثالث.

ويظل الرقم القياسي لأطول أغنية كيبوب تصدرًا للقائمة من نصيب أغنية "بتر" (Butter) لفرقة BTS، التي احتلت المركز الأول لعشرة أسابيع متتالية في عام 2021.

4 أغنيات من الفيلم ضمن قائمة العشرة الأوائل

لم يقتصر نجاح الفيلم على أغنية "جولدن" فقط، بل شهدت قائمة العشرة الأوائل في Hot 100 حضورًا قويًا لأغنيات أخرى من الفيلم.

فقد احتلت أغنية فرقة Saja Boys الشريرة "يور آيدول" (Your Idol) المركز الرابع، تلتها أغنيتهم الأخرى "سودا بوب" (Soda Pop) في المركز الخامس. أما أغنية "هاو إتس دان" (How It's Done) لفرقة Huntriks، التي تجسد دور فرقة الفتيات الرئيسية في الفيلم، فقد حصدت المركز التاسع.

في تعليقها على هذا الإنجاز، أشارت مجلة بيلبورد إلى أن فيلم "صيادو شياطين الكيبوب" أصبح "أول عمل موسيقي تصويري في تاريخ قائمة Hot 100، الممتد لـ 67 عامًا، يضع أربع أغنيات له في قائمة العشرة الأوائل في نفس الوقت". وتُعرف قائمة Hot 100 بأنها أصعب قائمة موسيقية يمكن دخولها ضمن العشرة الأوائل. ولم يسبق هذا الإنجاز سوى المغنية تايلور سويفت التي ملأت قائمة العشرة الأوائل بأغنياتها فقط.

"جولدن" تواصل نجاحها مع مؤشرات أداء قوية

تُظهر البيانات التفصيلية للقائمة استمرارية شعبية أغنية "جولدن". فعلى الرغم من انخفاض عدد مرات الاستماع عبر الإنترنت بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلا أن الأغنية حققت ارتفاعًا في عدد مرات البث الإذاعي بنسبة 13%، وزادت مبيعاتها بنسبة 4%.

ويُعد مؤشر البث الإذاعي، الذي يقيس الوصول الفعلي للأغنية لجمهور واسع، مؤشرًا رئيسيًا على جاذبيتها الواسعة ونجاحها على المدى الطويل في الولايات المتحدة.

وفي حدث متصل بالفيلم، أضاءت سماء مدينة سول في السابع من الشهر الجاري، حيث قامت أكثر من 1200 طائرة مسيرة بتشكيل شخصيات من فيلم "صيادو شياطين الكيبوب" ضمن فعاليات "مهرجان الأضواء" الذي أقيم في حديقة توكسوم هانجانج بالعاصمة الكورية.

