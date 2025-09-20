رغم وجوده بالجيش، تشا أون وو يفاجئ جمهوره بعودة فنية مزدوجة

فاجأ نجم فرقة الكيبوب ASTRO، تشا أون وو، جمهوره بإعلان مشروعين فنيين جديدين، وذلك رغم ابتعاده المؤقت عن الأنشطة الفنية بسبب خدمته العسكرية الإلزامية. وتأتي هذه الخطوة لتدل على حرصه على التواصل المستمر مع معجبيه، حيث سيعود إليهم عبر شاشات السينما وشاشات الواقع الافتراضي.

فيلم "The First Ride"

أعلن عن مشاركة تشا أون وو في الفيلم السينمائي المنتظر "The First Ride" (الرحلة الأولى)، المقرر عرضه في دور السينما بتاريخ 29 أكتوبر 2025.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم الكوريين، أبرزهم الممثل الشهير كانغ ها نيول، إلى جانب كيم يونغ كوانغ، كانغ يونغ سيوك، وهان سون هوا.

ويصنف الفيلم كعمل كوميدي يروي قصة مجموعة من الأصدقاء الأوفياء الذين يقررون أخيرًا القيام بأول رحلة لهم إلى الخارج بعد 24 عامًا من الصداقة، وهو ما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الفكاهية والمفاجآت. وتكشف الملصقات الدعائية للفيلم عن انسجام لافت بين أبطاله، وتعد الجمهور بأداء تمثيلي جديد ومختلف من تشا أون وو، يعكس تطوره الفني.

حفل "MEMORIES"

إلى جانب عودته السينمائية، سيقدم تشا أون وو لجمهوره تجربة فنية فريدة من نوعها من خلال أول حفل افتراضي له تحت عنوان "Memories" (ذكريات)، والمقرر بثه ابتداءً من 24 سبتمبر 2025.

يعد هذا الحفل، الذي سيُعرض في 21 مدينة عبر 5 قارات، بمثابة تجربة تفاعلية غير مسبوقة، حيث يتيح للمشاهدين التحكم في مسار العرض واختيار الزوايا التي يودون مشاهدتها، ما يجعل كل تجربة مشاهدة مخصصة وفريدة لكل حامل تذكرة. يهدف الحفل إلى تعزيز التواصل بين تشا أون وو ومعجبيه في جميع أنحاء العالم بطريقة مبتكرة، وتقديم تجربة شخصية وعميقة لعشاق فنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.