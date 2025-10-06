بصورة غامضة، جيسو تشوق جمهورها لأغنية جديدة مع زين مالك

أثارت نجمة الكيبوب، جيسو، عضوة فرقة بلاك بينك، حماس الجماهير بالكشف عن صورة تشويقية غامضة تُلمح إلى قرب إصدار أغنية منفردة مفاجئة.

ونُشرت الصورة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت خيالًا لشخص يقف خلفها، مما يشير إلى أنها ستكون أغنية ثنائية.

ووفقًا لما كشف عنه الصحف الكورية، فإن الشريك الغامض هو المغني البريطاني زين مالك، العضو السابق في فرقة "ون دايركشن".

وتُظهر الصورة التشويقية جيسو في المقدمة، بينما يظهر خلفها ظلٌّ لشخصية ذكورية تُدير ظهرها للمشاهد، وتُخفي هويتها.

وكتبت الصحف الكورية: “جيسو ستُصدر أغنية ثنائية جديدة مع زين، في وقت ما من هذا الشهر تحت عنوان ”closed eyes"".

يُذكر أن زين مالك شوهد وهو يحضر حفل بلاك بينك في نيويورك بتاريخ 27 يوليو، برفقة ابنته خاي. وبعد الحفل بفترة وجيزة، نشر صورة عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيها في الحشد وهو يحمل ابنته، وكلاهما يرفعان أيديهما في الهواء، مُذيلًا الصورة بتعليق: "BLACK PINK شكرًا لكم، أنا وخاي أحببنا الحفل".

ومن المقرر أن تكون الأغنية القادمة هي أول إصدار موسيقي لجيسو منذ ألبومها المنفرد القصير "Amortage"، الذي صدر في شهر فبراير الماضي، وضم مسارات مثل "Earthquake"، "Your Love"، "Tears" و"Hugs & Kisses".

يُشار إلى أن زين مالك، الذي حقق شهرة عالمية كجزء من فرقة "ون دايركشن" – إحدى الفرق الغنائية الأكثر مبيعًا في العالم – غادر الفرقة في مارس 2015، ويواصل مسيرته المهنية كفنان منفرد منذ ذلك الحين.

