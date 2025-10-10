الجمعة 10 أكتوبر 2025
رياضة

129 هدفا حصيلة مونديال الشباب بعد دور ثمن النهائي

مونديال الشباب بعد
مونديال الشباب بعد دور ثمن النهائي

مونديال الشباب، شهدت بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما تسجيل 129 هدفا بعد ختام دور الـ 16 بواقع 22 هدفا في ثمن النهائي و107 في دور المجموعات.

 

أهداف مونديال الشباب بعد دور الـ16

 وشهدت مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب تسجيل 22 هدفا.

 

أهداف كأس العالم للشباب في دور المجموعات

فيما شهدت الجولة الأولى لدور المجموعات إحراز 39 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية إحراز 36 هدفا، وجاءت الجولة الثالثة لتسجيل الأقل تهديفيا بعدد 32 هدفا  ليصبح إجمالي الأهداف المسجلة في دور المجموعات عدد 107 أهداف.

 

 

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب تشيلي 2025 بفوز المغرب على كوريا الجنوبية 2-1.

وشهد دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للشباب توديع منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا ليلحقا بمنتخب مصر الذي غادر من دور المجموعات، ويتبقى منتخب المغرب ممثلا وحيدا للقارة الأفريقية بالمونديال العالمي.

 

وجاءت نتائج مباريات دور ثمن النهائي من كأس العالم للشباب 2025 كالتالي:

نتائج مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 


المسار الأول

الولايات المتحدة ضد إيطاليا  3-0

المغرب ضد كوريا الجنوبية 2-1

باراجواي ضد النرويج 0-1

اليابان ضد فرنسا 0-1

المسار الثاني 
تشيلي ضد المكسيك 1-4

الأرجنتين ضد نيجيريا 4-0

أوكرانيا ضد إسبانيا 0-1

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا  3-1

