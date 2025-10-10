المغرب يلدغ كوريا الجنوبية بهدفين في ثمن نهائي كأس العالم للشباب (فيديو)
تغلب منتخب المغرب للشباب على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف في كأس العالم (تحت 20 عامًا)، في آخر مباريات الدور ثمن النهائي، فجر اليوم الجمعة على ملعب تينيينتي في رانكاجوا في تشيلي.
وأحرز المنتخب المغربي الهدف الأول في الدقيقة 8 من عمر المباراة من تسديدة للاعب ياسر الزابيري داخل منطقة الجزاء ليحرزها المدافع شين مين ها لاعب كوريا الجنوبية بالخطأ في مرماه.
ويتمكن الزابيري في الدقيقة 59 من إحراز الهدف الثاني للمنتخب المغربي وثاني أهدافه الشخصية في المباراة برأسية رائعة.
وفي الدقيقة 90 +6، يسجل تاي وون كيم هدف كوريا الجنوبية الأول ويقلص الفارق من علامة الجزاء (2 ـ 1).
وحصل ياسر الزابيري صاحب الثنائية على رجل المباراة دون منازع.
وبهدذ الفوز بتأهل المنتخب المغربي (دون 20 عاما) لثمن النهائي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة في الدور الأول برصيد 6 نقاط بعد فوز على إسبانيا (2 ـ 0) والبرازيل (1 ـ 0) والخسارة من المكسيك (1 ـ0).
ويواجه المغرب، الولايات المتحدة في ربع النهائي يوم الأحد المقبل.
ويعد المنتخب المغربي الممثل الوحيد للكرة الإفريقية والعربية في المونديال بعد خروج مصر والسعودية من الدور الأول ونيجيريا وجنوب إفريقيا من ثمن النهائي.
وضمت تشكيلة “أشبال الأطلس” أمام كوريا الجنوبية:
بنشاوش، معمر، باعوف، بيار، معما، الحداد، الزهواني، جيسيم، خليفي، بختي، وزابيري.
