المغرب يلدغ كوريا الجنوبية بهدفين في ثمن نهائي كأس العالم للشباب (فيديو)

تغلب منتخب المغرب للشباب على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف في كأس العالم (تحت 20 عامًا)، في آخر مباريات الدور ثمن النهائي، فجر اليوم الجمعة على ملعب تينيينتي في رانكاجوا في تشيلي.

وأحرز المنتخب المغربي الهدف الأول في الدقيقة 8 من عمر المباراة من تسديدة للاعب ياسر الزابيري داخل منطقة الجزاء ليحرزها المدافع شين مين ها لاعب كوريا الجنوبية بالخطأ في مرماه.



ويتمكن الزابيري في الدقيقة 59 من إحراز الهدف الثاني للمنتخب المغربي وثاني أهدافه الشخصية في المباراة برأسية رائعة.



𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧 du 2-0 pour le Maroc face à la Corée Du Sud en CDM U20. 🇰🇷😍



𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗔𝗜𝗟 𝗗𝗘 𝗢𝗧𝗛𝗠𝗔𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗔𝗠𝗠𝗔 !!!



pic.twitter.com/0rhknqRpQh — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) October 10, 2025

وفي الدقيقة 90 +6، يسجل تاي وون كيم هدف كوريا الجنوبية الأول ويقلص الفارق من علامة الجزاء (2 ـ 1).



وحصل ياسر الزابيري صاحب الثنائية على رجل المباراة دون منازع.

وبهدذ الفوز بتأهل المنتخب المغربي (دون 20 عاما) لثمن النهائي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة في الدور الأول برصيد 6 نقاط بعد فوز على إسبانيا (2 ـ 0) والبرازيل (1 ـ 0) والخسارة من المكسيك (1 ـ0).



إلى ربع نــــــــــهائي كــــــــأس العالــــــــم 🏆



𝗔𝗰𝗵𝗶𝗲𝘃𝗲𝗱 𝗮 𝘀𝗽𝗼𝘁 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 ⚡🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ys6Z4FTN2y — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 10, 2025

ويواجه المغرب، الولايات المتحدة في ربع النهائي يوم الأحد المقبل.

ويعد المنتخب المغربي الممثل الوحيد للكرة الإفريقية والعربية في المونديال بعد خروج مصر والسعودية من الدور الأول ونيجيريا وجنوب إفريقيا من ثمن النهائي.

وضمت تشكيلة “أشبال الأطلس” أمام كوريا الجنوبية:

بنشاوش، معمر، باعوف، بيار، معما، الحداد، الزهواني، جيسيم، خليفي، بختي، وزابيري.

