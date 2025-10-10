بعد تكريم والده في كليب "كان يا مكان"، طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني

وجه الفنان طارق الإبياري رسالة مؤثرة إلى الفنان تامر حسني بعد أن ذكر اسم والده في كليب «كان يا مكان»، الذي عُرض خلال فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح.

وقال طارق الإبياري في رسالته عبر حسابه على السوشيال ميديا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخويا الغالي، واحشني جدًا، بعد إذنك وصّل شكرنا للأستاذ تيمو، وبالنيابة عن أسرة الإبياري بنشكرك بعد ربنا على الأغنية الجميلة الغالية أوي، ربنا يسعدك ويجعلك دايمًا سبب في سعادة الآخرين، وإن شاء الله أشوفك قريب يا صديقي لأنك واحشني جدًا، وأشوف الأستاذ بإذن الله”.

ورد عليه تامر حسني عبر خاصية "الستوري" على حسابه بـ إنستجرام قائلًا: “يا طارق يا حبيبي، دي أقل حاجة نقدر نقدمها لعظماء مسرحنا المصري العظيم، وسلامي لكل العيلة، وياريت كانت الأغنية ساعتين علشان نحط فيها عظماء أكتر”.

يُذكر أن تامر حسني كان المفاجأة الكبرى في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، حيث ألقى كلمة مؤثرة قال فيها: “بتشرف بوجودي النهاردة في مكان كنت فيه زمان من شباب مسرح الجامعة، وربنا كرمني بالسعي والاجتهاد، وكل واحد فيكم هييجي يوم ويبقى في مكان العظماء دول، دي سنة الحياة، وتحية من قلبي لكل العظماء”.

