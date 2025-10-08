الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عرض فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" بسينما الشعب في 5 محافظات اليوم

فيلم هيبتا المناظرة
فيلم "هيبتا المناظرة الأخيرة"، فيتو

تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، اعتبارا من اليوم الأربعاء، الفيلم السينمائي "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، بعدد من مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات، ضمن مشروع "سينما الشعب"، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

أماكن عرض فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة

يعرض الفيلم في 5 محافظات كالتالي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة الإسماعيلية.

 

وتستقبل تلك المواقع الجمهور يوميا من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، بسعر تذكرة موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة 

"هيبتا.. المناظرة الأخيرة" من بطولة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، مع ظهور خاص للفنانين أشرف عبد الباقي وهشام ماجد، تأليف محمد صادق، ومن إخراج هادي الباجوري.

وتدور الأحداث في إطار مناظرة درامية تبسط تعقيدات الحب من خلال أربع قصص متوازية، تعكس كل منها تحديات وأزمات مختلفة، لتكشف زوايا غير مألوفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة لقصور الثقافة فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة فيلم هيبتا قصور الثقافة سينما الشعب

الأكثر قراءة

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

بعد الإعلان الرسمي، تعرف على موعد الظهور الأول لـ"ياس سوروب" مع الأهلي

بعد تعيين “سوروب”، 3 مدربين يستعد الأهلي لتوديعهم

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads