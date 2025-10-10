تفاصيل الظهور الأول المنتظر لمدرب الأهلي الجديد.. مؤتمر صحفي بمقر الجزيرة لتقديم الدنماركي ياس سوروب.. والأحمر يرصد مكافآت ضخمة لخليفة ريبيرو

يعقد النادي الأهلي، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لتقديم الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة عامين ونصف.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر في تمام الساعة الثالثة عصرًا في حضور لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف، إلى جانب المدير الرياضي الكابتن محمد يوسف، ومدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين، للحديث عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد وخطة العمل خلال المرحلة المقبل.

سوروب يصل القاهرة

وصل المدير الفني الدنماركي ياس سوروب، مساء أمس الخميس إلى القاهرة، استعدادًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًّا، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لسوء النتائج.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

وانتهى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله من إعداد تقرير طبي شامل عن جميع اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق من أجل تقديمه إلى الجهاز الفني الجديد بقيادة الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي الجديد.

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي الجديد، قد حصل على تسجيلات خاصة لجميع مباريات الأهلي في الدوري هذا الموسم تمهيدًا لدراسة الفريق قبل توليه المهمة رسميا.

كشف مصدر داخل الأهلي، عن لائحة بند التتويج بالبطولات المبرم بين النادي ومدربه الجديد ييس توروب، مؤكدًا أن المدرب سوف يحصل على راتب شهري قيمته 240 ألف دولار رفقة جهازه المعاون، بالإضافة إلى منحه مكافأة ثلاث شهور حال قيادة الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: ييس توروب يحصل على شهرين مكافأة حال الفوز بالدوري وشهر واحد فقط حال التتويج بكأس مصر.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.



