تدمير 4 طوابق ووقوع مصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة (صور)

أصيب 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة ترعة الشابوري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن احتراق 3 طوابق بالكامل وتلفيات كبيرة بمحتويات العقار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز واحتراق 3 طوابق

تلقي مدير أمن القليوبية اللواء أشرف جاب الله إخطار من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق داخل عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة ترعة الشابوري بشبرا الخيمة.

نقل مصابي حريق شبرا الخيمة إلى مستشفى ناصر العام

بالمعاينة تبين أن سبب حريق عقار ترعة الشابوري شبرا الخيمة القليوبية انفجار أسطوانة غاز وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وجارٍ حصر التلفيات ومعرفة سبب الحريق، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انفجار أسطوانة غاز حريق عقار بشبرا الخيمة، فيتو

انفجار أسطوانة غاز حريق عقار بشبرا الخيمة، فيتو

انفجار أسطوانة غاز حريق عقار بشبرا الخيمة، فيتو

انفجار أسطوانة غاز حريق عقار بشبرا الخيمة، فيتو

انفجار أسطوانة غاز حريق عقار بشبرا الخيمة، فيتو

انفجار أسطوانة غاز حريق عقار بشبرا الخيمة، فيتو

انفجار أسطوانة غاز حريق عقار بشبرا الخيمة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.