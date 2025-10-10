الجمعة 10 أكتوبر 2025
محافظات

تدمير 4 طوابق ووقوع مصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة (صور)

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز حريق عقار بشبرا الخيمة، فيتو

أصيب 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة ترعة الشابوري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن احتراق 3 طوابق بالكامل وتلفيات كبيرة بمحتويات العقار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز واحتراق 3 طوابق

تلقي مدير أمن القليوبية اللواء أشرف جاب الله إخطار من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق داخل عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة ترعة الشابوري بشبرا الخيمة.

نقل مصابي حريق شبرا الخيمة إلى مستشفى ناصر العام 

بالمعاينة تبين أن سبب حريق عقار ترعة الشابوري شبرا الخيمة  القليوبية  انفجار أسطوانة غاز وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وجارٍ حصر التلفيات ومعرفة سبب الحريق، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

