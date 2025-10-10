مع ارتفاع المجنونة لـ36 جنيهًا، هل تصل أسعار الطماطم إلى 50 جنيهًا؟.. ووزير الزراعة: الوضع طبيعي

قفزة جديدة في أسعار الطماطم بالأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 24 جنيهًا في سوق العبور للجملة، بينما سجل سعر الطماطم نحو 36 جنيهًا في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى.

فهل تواصل أسعار الطماطم الارتفاع ليصل الكيلو إلى 50 جنيهًا، ومتى تعود أسعارها إلى معدلاتها الطبيعية، وما هي أحدث أسعار «المجنونة» في الأسواق؟ نجيب عن هذه الأسئلة في السطور الآتية:

أسعار الطماطم متفاوتة حسب جودة الثمرة

قال أسامة سيد تاجر خضراوات بأحد الأسواق الشعبية، إن أسعار الطماطم متفاوتة حسب جودة الثمرة، وهل هي طازجة أم مخزنة لأيام، إذ ترتفع أسعار الطماطم الطازجة عن المخزنة.

قفص الطماطم يصل لـ 450 جنيها في سوق الجملة

وأوضح أن قفص الطماطم البلدي وزن من 20 إلى 22 كيلو؛ يتراوح بين 150 إلى 350 جنيهًا في سوق الجملة، للطماطم ذات الجودة العادية، لكن يوجد قفص طماطم بنفس الوزن ويتراوح سعره من 400 إلى 450 جنيهًا في أسواق الجملة، وهي للثمار ذات الجودات العالية والطازجة.

أسباب ارتفاع سعر الطماطم

وأشار إلى أن السبب في ارتفاع أسعار الطماطم لتتراوح بين 18 و20 جنيهًا للكيلو في سوق الجملة، يرجع إلى انخفاض الكميات المعروضة من الطماطم، إذ أثرت درجات الحرارة المرتفعة على الثمار، وزادت إصابات الطماطم، وعليه تضررت إنتاجية الطماطم، ومع إنتهاء موسم العروة الصيفية وانخفاض الكميات، ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق.

هل تصل أسعار الطماطم لـ 50 جنيهًا؟

وتوقع أن تستمر الارتفاعات في أسعار الطماطم، لكنها لن تصل لأسعار الماضي إذ وصلت لـ 50 جنيهًا، وأن أعلى سعر قد تصل له الطماطم في الأسواق هو 40 جنيهًا.

موعد انخفاض سعر الطماطم

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر أزمة ارتفاع أسعار الطماطم خلال شهر أكتوبر الجاري، وأن تبدأ أسعار الطماطم في الانخفاض بدءً من الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل، بالتزامن مع طرح إنتاجية العروة الشتوية.

وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين

وفي نفس السياق، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران في برنامج أحداث الساعة على قناة إكسترا نيوز، الذي أذيع يوم الأحد 28 سبتمبر الماضي، أن الارتفاع الأخير في أسعار الطماطم بالأسواق المصرية لن يستمر أكثر من أسبوعين على الأكثر، مشددًا على أن الوضع طبيعي ويرتبط بدورات الإنتاج.

سبب الارتفاع الحالي لأسعار الطماطم

وأوضح «فاروق» أن مصر تزرع الطماطم على مدار العام عبر أربع عروات رئيسية الصيفية، النيليّة، الشتوية، الربيعية، وأن ما يحدث الآن هو فجوة طبيعية بين نهاية موسم وبداية آخر، وهو ما يسبب الزيادة المؤقتة في الأسعار.

إجراءات لتقليص الفجوات

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تعمل على تقليص هذه الفجوات من خلال إدخال عروات إضافية، التوسع في أصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية، استخدام بذور مقاومة للإجهاد الحراري ضمن ما يُعرف بـ"العروة المحيّرة"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تثبيت الإنتاج وتجنب حدوث زيادات مفاجئة في الأسعار.

أسعار الطماطم ستتراجع قريبًا

ولفت الوزير إلى أن أسعار الطماطم ارتفعت في بعض المناطق لتصل إلى 25 جنيهًا للكيلو بعد أن كانت تتراوح بين 7 و13 جنيهًا، إلا أن هذا الارتفاع مؤقت، متوقعًا أن تعود الأسعار للاستقرار خلال أسبوعين مع بدء إنتاج العروة الجديدة.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق

كما تستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الخميس في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات، وفق لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 17.5 جنيه.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وهي كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 18.8 جنيه.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 25 جنيهًا إلى 36 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 38 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 60 إلى 66 جنيهًا.

