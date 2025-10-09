الخميس 09 أكتوبر 2025
محافظات

الحماية المدنية تستعين بسلم هيدروليكي للسيطرة على حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

 استعانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم، بسلم هيدروليكي لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق الهائل في الطوابق العليا بأحد المستشفيات بمنطقة كرموز.

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق هائل في أحد المستشفيات بمنطقة كرموز غرب المحافظة.

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعديد من سيارات الإطفاء والحرائق لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع باستخدام مواد التبريد والمياه.

 

كان حريق هائل نشب في مستشفى راقوده الخاصة، بمنطقة كرموز على محور المحمودية بنطاق حي غرب الإسكندرية، وأتت النيران على أغلب أجزاء المستشفى، وسط أنباء عن وجود وفيات بين المرضى الذين كانوا داخل المستشفى. 

 

وتوجهت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف لمكان الحريق، ويجاهد رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة. 

وتشهد المنطقة دخانا كثيفا بسبب حريق المستشفى ومحاولات السيطرة عليه والذي امتد إلى كافة أدوار المستشفى الثمانية، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بصحبة عدد من المسئولين. 

الحماية المدنية أمن الإسكندرية كرموز

