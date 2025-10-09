الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 29 أخرين في حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 29 آخرون بحريق هائل بأحد المستشفيات بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية.

وزير الصحة في زيارة مفاجئة لمستشفى الخازندارة ويوجه بإجراءات حاسمة لضمان جودة الخدمات

غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية قد تمكنت، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل في أحد المستشفيات بمنطقة كرموز غرب المحافظة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعديد من سيارات الإطفاء والحرائق لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع باستخدام مواد التبريد والمياه.

 

كان قد نشب، قبل قليل، حريق هائل في مستشفى راقوده  الخاصة، بمنطقة كرموز على محور المحمودية بنطاق حي غرب الإسكندرية، وأتت النيران على أغلب أجزاء المستشفى، وسط أنباء عن وجود وفيات بين المرضى الذين كانوا داخل المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرموز الاسكندرية الحماية المدنية

مواد متعلقة

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

وزير الصحة في زيارة مفاجئة لمستشفى الخازندارة ويوجه بإجراءات حاسمة لضمان جودة الخدمات

غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

الأكثر قراءة

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

تفاصيل لقاء السيسي والمبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط وكبير مستشاري ترامب (صور)

نتنياهو يدعو لمنح ترامب جائزة نوبل للسلام

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

مصرع شخص وإصابة 29 أخرين في حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية

رئاسة الاحتلال تعلن عن زيارة ترامب للقدس الأحد

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads