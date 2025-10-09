الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: أوعزت للجيش الرد بقوة على أي تهديد في غزة

وزير جيش الاحتلال
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أوعز إلى الجيش بالرد بقوة كبيرة على أي تهديد ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن الجيش سيواصل العمل بحزم لضمان أمن الجنود وتنفيذ الاتفاق وفق الخطط الموضوعة.

تحذير من خروقات ميدانية بغزة

وأوضح وزير جيش الاحتلال، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية أن أي خرق أو اعتداء من أي جهة سيتم الرد عليه فورًا وبشدة، مشيرًا إلى أن القيادة العسكرية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي تطورات ميدانية خلال الساعات المقبلة.

التزام باتفاق غزة مع الجاهزية للرد

وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية ودولية، لكنها “لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال وقف النار للإضرار بقواتها أو أمنها القومي”.

وأوضح مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو، في بيانه أن الجيش الإسرائيلي سيعيد انتشاره داخل قطاع غزة بعد تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين، على أن يحتفظ بالسيطرة على نحو 53% من مساحة القطاع خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، فيما تُستكمل المراحل اللاحقة تدريجيًا وفق التفاهمات الأمنية والسياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الدفاع الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي غزة القوات الاسرائيلية إسرائيل اتفاق غزة نتنياهو

مواد متعلقة

بوتين: نأمل تنفيذ مبادرة ترامب لتسوية النزاع بالشرق الأوسط وندعم وقف حرب غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بخطة ترامب ولا نية لاستئناف الحرب في غزة

غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

مكتب نتنياهو: الجيش يسيطر على 53% من غزة بعد إطلاق سراح المحتجزين

الأكثر قراءة

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

تفاصيل لقاء السيسي والمبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط وكبير مستشاري ترامب (صور)

تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية للتصديق على اتفاق غزة إلى الثامنة مساءً

تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام المغرب وديا

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

نتنياهو يدعو لمنح ترامب جائزة نوبل للسلام

مصرع شخص وإصابة 29 أخرين في حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية

خدمات

المزيد

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads