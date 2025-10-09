وزير جيش الاحتلال: أوعزت للجيش الرد بقوة على أي تهديد في غزة

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أوعز إلى الجيش بالرد بقوة كبيرة على أي تهديد ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن الجيش سيواصل العمل بحزم لضمان أمن الجنود وتنفيذ الاتفاق وفق الخطط الموضوعة.

تحذير من خروقات ميدانية بغزة

وأوضح وزير جيش الاحتلال، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية أن أي خرق أو اعتداء من أي جهة سيتم الرد عليه فورًا وبشدة، مشيرًا إلى أن القيادة العسكرية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي تطورات ميدانية خلال الساعات المقبلة.

التزام باتفاق غزة مع الجاهزية للرد

وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية ودولية، لكنها “لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال وقف النار للإضرار بقواتها أو أمنها القومي”.

وأوضح مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيانه أن الجيش الإسرائيلي سيعيد انتشاره داخل قطاع غزة بعد تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين، على أن يحتفظ بالسيطرة على نحو 53% من مساحة القطاع خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، فيما تُستكمل المراحل اللاحقة تدريجيًا وفق التفاهمات الأمنية والسياسية.

