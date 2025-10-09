غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

كشفت مصادر لقناة العربية الحدث أن غرفة عمليات مشتركة تم إنشاؤها في القاهرة، تضم ممثلين عن حماس وإسرائيل ومصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، بهدف مراقبة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مهام الغرفة وآلية المتابعة

ووفقًا للمصادر، ستتولى الغرفة الإشراف على مراحل تنفيذ الاتفاق ميدانيًا، بما يشمل وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، وتنسيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على أن تعمل على مدار الساعة تحت إشراف الأجهزة المصرية.

دور مصري محوري

وأكدت المصادر أن مصر تلعب الدور المركزي في إدارة الغرفة ومتابعة التزام الأطراف ببنود الاتفاق، بينما يتولى الوفدان القطري والتركي التنسيق في الملفات الإنسانية والإغاثية، فيما تمثل الولايات المتحدة الضامن السياسي لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

