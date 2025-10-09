مكتب نتنياهو: الجيش يسيطر على 53% من غزة بعد إطلاق سراح المحتجزين

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، أنه تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الاتفاق في مصر، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة التي شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية.

سيطرة جزئية بعد إطلاق المحتجزين

وأوضح المكتب في بيانه أن الجيش الإسرائيلي سيعيد انتشاره داخل قطاع غزة بعد تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين، على أن يحتفظ بالسيطرة على نحو 53% من مساحة القطاع خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، فيما تُستكمل المراحل اللاحقة تدريجيًا وفق التفاهمات الأمنية والسياسية.

مرحلة مفصلية في مسار الحرب

وأضاف البيان أن ما تم التوصل إليه يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار الحرب على غزة، مؤكدًا أن جميع الخطوات جاءت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية، وأن الهدف منها هو تحقيق “أمن إسرائيل وضمان تنفيذ الاتفاق بصورة منظمة”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيتم التوقيع عليه، مشيرا في ذات السياق إلى التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لاستكمال شراكتهما في مسار السلام في الشرق الأوسط الذي بادرت به مصر ورعته الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي.

