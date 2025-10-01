الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تكذب البيانات الحكومية وانخفاض 5 أصناف منها الليمون

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو رغم تسجيلها من 5 جنيهات إلى 17 جنيهًا في البوابة الحكومة.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 11 جنيها إلى 17 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 25 إلى 37 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 60 إلى 70 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار اسعار الخضار اليوم سعر الباذنجان سعر الخضار سعر الخضار اليوم سعر الخيار سعر الطماطم سعر الفلفل سعر الفلفل الرومي سعر كيلو البصل سعر كيلو الكوسة سوق العبور سوق العبور للجملة سعر كيلو البطاطس سعر كيلو الفلفل

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة وشيكة بالسودان بسبب سد النهضة، إضراب لاعبي الزمالك، الأهلي يفاوض زيدان، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

تؤذي القلب، أطعمة نتناولها يوميا تتسبب في القاتل الصامت

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تكذب البيانات الحكومية وانخفاض 5 أصناف منها الليمون

قفزة في أسعار الذهب بعد الإعلان عن الإغلاق الحكومي بأمريكا

بهتافات جماهير الرجاء البيضاوي، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة وبيان من "جيل زد" (فيديو)

منها أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، تحول في طقس اليوم من الشمال إلى جنوب الصعيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads