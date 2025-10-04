جنون حير المصريين، انخفاض كبير مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بالأسواق

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم اليوم السبت؛ انخفاضًا ملحوظًا في أسواق التجزئة لبيع الخضروات نحو 5 جنيهات، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، وفقًا للبوابة الحكومية، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم اليوم يتراجع 5 جنيهات

فوفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا في أسواق التجزئة، يقدر بـ 5 جنيهات في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس.

20 % ارتفاعًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا الانخفاض؛ فإن أسعار الطماطم انخفضت بنسبة 20 % مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية.

انخفاض أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 14.9 جنيه مقابل 18.4 جنيه خلال تعاملات أمس.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 25 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا سعرها خلال تعاملات أمس.

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وهي كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 18.2 جنيه.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 20 جنيها إلى 33 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 38 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 60 إلى 66 جنيهًا.

