السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جنون حير المصريين، انخفاض كبير مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بالأسواق

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم اليوم السبت؛ انخفاضًا ملحوظًا في  أسواق التجزئة لبيع الخضروات نحو 5 جنيهات، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

 

أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق 

 وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، وفقًا للبوابة الحكومية، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية: 

أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم اليوم يتراجع 5 جنيهات

فوفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ سجلت أسعار  الطماطم انخفاضًا في أسواق التجزئة، يقدر بـ 5 جنيهات في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس.

أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو

20 % ارتفاعًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا الانخفاض؛ فإن أسعار الطماطم انخفضت بنسبة 20 % مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو

 

انخفاض أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

  • بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو  14.9 جنيه مقابل 18.4 جنيه خلال تعاملات أمس.
  • بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.
  • سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 25  جنيهًا مقابل 30 جنيهًا سعرها خلال تعاملات أمس.
أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وهي كالآتي: 

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 18.2 جنيه.

أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 20 جنيها إلى 33 جنيهًا.
  2. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 38 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 60 إلى 66 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطماطم اسعار الطماطم أسعار الطماطم اليوم سعر الطماطم ارتفاع اسعار الطماطم ارتفاع سعر الطماطم سعر كيلو الطماطم سعر كيلو طماطم كيلو الطماطم بكام أسعار كيلو الطماطم كيلو طماطم موقع فيتو فيتو اسعار الخضراوات سعر الخضراوات سعر الخضار

الأكثر قراءة

بالقاضية ممكن، منتخب مصر يهزم تشيلي بهدفين ويتأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب

إسرائيل ترد على طلب ترامب بقصف جنوني "بلا رحمة" للأحياء السكنية ومراكز الإيواء بغزة (فيديو)

جنون حير المصريين، انخفاض كبير مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بالأسواق

إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة بعد دعوة ترامب إلى وقف النار وتقلص العمليات العسكرية للحد الأدنى

تصل إلى 10 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

رئيس أركان جيش الاحتلال يوجه بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الرهائن

الاحتفالات تعم غزة بعد موافقة حماس على خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads