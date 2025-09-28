وزير الزراعة يكشف حقيقة رش الطماطم بالمواد الكيميائية وسبب اللون الأبيض

نفى علاء فاروق، وزير الزراعة، ما تم تداوله مؤخرًا حول رش الطماطم بمواد كيميائية لتسريع النضج وتلوينها، مشيرا إلى أنه لا أساس له من الصحة، وأنها أخبار مضللة.

سبب اللون الأبيض في الطماطم

وأوضح الوزير خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران في برنامج أحداث الساعة على قناة إكسترا نيوز، أن ظهور اللون الأبيض داخل ثمرة الطماطم يرجع إلى عوامل طبيعية مثل ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة وقت النضج، نقص أو زيادة بعض أنواع التسميد مثل البوتاسيوم والكالسيوم والنيتروجين.

وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية أجرى فحوصًا دقيقة أثبتت عدم وجود أي علاقة للمواد الكيميائية بهذه الظاهرة.

استقرار أسعار الطماطم

وطمأن الوزير المواطنين بأن أسعار الطماطم ستشهد استقرارًا وانخفاضًا خلال أيام قليلة، داعيًا إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، الاعتماد على المصادر الرسمية في المعلومات المتعلقة بالمنتجات الزراعية وسلامتها.

