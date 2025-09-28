الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الزراعة يكشف حقيقة رش الطماطم بالمواد الكيميائية وسبب اللون الأبيض

الطماطم، فيتو
الطماطم، فيتو
ads

نفى علاء فاروق، وزير الزراعة، ما تم تداوله مؤخرًا حول رش الطماطم بمواد كيميائية لتسريع النضج وتلوينها، مشيرا إلى أنه لا أساس له من الصحة، وأنها أخبار مضللة.

 

سبب اللون الأبيض في الطماطم

وأوضح الوزير خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران في برنامج أحداث الساعة على قناة إكسترا نيوز، أن ظهور اللون الأبيض داخل ثمرة الطماطم يرجع إلى عوامل طبيعية مثل ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة وقت النضج، نقص أو زيادة بعض أنواع التسميد مثل البوتاسيوم والكالسيوم والنيتروجين.

وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية أجرى فحوصًا دقيقة أثبتت عدم وجود أي علاقة للمواد الكيميائية بهذه الظاهرة.

 

استقرار أسعار الطماطم

وطمأن الوزير المواطنين بأن أسعار الطماطم ستشهد استقرارًا وانخفاضًا خلال أيام قليلة، داعيًا إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، الاعتماد على المصادر الرسمية في المعلومات المتعلقة بالمنتجات الزراعية وسلامتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الزراعة رش الطماطم الطماطم علاء فاروق درجات الحرارة مركز البحوث الزراعية

مواد متعلقة

«المجنونة تواصل الصعود».. قفزة في أسعار الطماطم بالأسواق.. الكيلو وصل لـ30 جنيهًا ببعض المناطق.. شعبة الخضروات توضح أسباب الارتفاعات وموعد الانخفاضات

"البحوث الزراعية" يكشف حقيقة ما أثير بشأن وجود مبيدات مسرطنة بالمحاصيل

الزراعة تكشف حقيقة رش محصول الطماطم بمبيد الايثيريل

الأكثر قراءة

وزير الري يكشف الهدف الخفي من بناء سد النهضة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

المقاولون العرب يعلن رحيل مدربه محمد مكي

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

عماد النحاس يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

وزير الري: مشروعات حماية الإسكندرية من الغرق لا تتوقف

تزن ربع طن، الحماية المدنية تنجح في إنزال جثة متحللة بمدينة نصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض تجارب جديدة

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads