الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المنافذ "حاجة" والأسواق "حاجة تاني خالص"، مفاجأة في أسعار الطماطم اليوم الخميس

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم، رصدت البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، ارتفاع أسعار الطماطم اليوم الخميس في المنافذ الحكومية نحو 4 جنيهات في الكيلو، بينما تراجعت في أسواق التجزئة نحو جنيه، وفق أخر رصد لها.

أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق 

 وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات، وفق البوابة الحكومية، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية: 

أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم اليوم يتراجع جنيه

فوفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ سجلت أسعار  الطماطم تراجعًا في أسواق التجزئة، يقدر بجنيه في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس.

أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

7.6 % انخفاضًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا الانخفاض؛ فإن أسعار الطماطم انخفضت بنسبة 7.6% مقارنة بسعرها أمس في أسواق التجزئة بالمحافظات، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

  • بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 17.5 جنيه مقابل 19 جنيها خلال تعاملات أمس.
  • بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.
  • سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وهي كالآتي: 

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 18.8 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 20 جنيهًا إلى 33 جنيهًا.
  2. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 38 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 60 إلى 66 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطماطم اسعار الطماطم أسعار الطماطم اليوم سعر الطماطم ارتفاع اسعار الطماطم ارتفاع سعر الطماطم سعر كيلو الطماطم سعر كيلو طماطم كيلو الطماطم بكام أسعار كيلو الطماطم كيلو طماطم موقع فيتو فيتو اسعار الخضراوات سعر الخضراوات سعر الخضار

الأكثر قراءة

مسؤول أمريكي: الحرب في غزة انتهت وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة

وزير الرياضة يكشف سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم خطة الانسحاب من غزة‎

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
نتنياهو يشكر ترامب على جهوده في اتفاق شرم الشيخ ويدعوه لإلقاء خطاب بالكنيست الإسرائيلي