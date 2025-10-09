المنافذ "حاجة" والأسواق "حاجة تاني خالص"، مفاجأة في أسعار الطماطم اليوم الخميس

أسعار الطماطم اليوم، رصدت البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، ارتفاع أسعار الطماطم اليوم الخميس في المنافذ الحكومية نحو 4 جنيهات في الكيلو، بينما تراجعت في أسواق التجزئة نحو جنيه، وفق أخر رصد لها.

وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات، وفق البوابة الحكومية، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

سعر الطماطم اليوم يتراجع جنيه

فوفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ سجلت أسعار الطماطم تراجعًا في أسواق التجزئة، يقدر بجنيه في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس.

7.6 % انخفاضًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا الانخفاض؛ فإن أسعار الطماطم انخفضت بنسبة 7.6% مقارنة بسعرها أمس في أسواق التجزئة بالمحافظات، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية.

انخفاض أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 17.5 جنيه مقابل 19 جنيها خلال تعاملات أمس.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وهي كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 18.8 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 20 جنيهًا إلى 33 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 38 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 60 إلى 66 جنيهًا.

