ليفربول يصارع مانشستر يونايتد على التعاقد مع نجم بورنموث

دخل نادي مانشستر يونايتد في صراع مثير مع غريمه ليفربول، من أجل الفوز بصفقة التعاقد مع الدولي الغاني أنطوان سيمينيو نجم فريق بورنموث، والمتألق بصورة لافتة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأشار تقرير نشره موقع “Caught Offside” إلى أن مانشستر يونايتد يتقدم بشكل لافت في سباق الحصول على الصفقة على حساب ليفربول من أجل تدعيم الخط الأمامي في شهر يناير المقبل.

ورغم التعاقد مع عدة صفقات هجومية لتدعيم مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الماضية بضم عدة عناصر مثل بريان مبيومو وماتيوس كونيا، إلا أن النادي الإنجليزي يرغب في ضم اللاعب المتألق في الموسم الحالي.

أرقام سيمينيو مع بورنموث ومنتخب غانا

ويبلغ سيمينيو 25 عامًا، وسجل 6 أهداف خلال 7 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بجانب تقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويرتبط اللاعب الغاني بعقد يمتد حتى صيف 2030 مع بورنموث، وانضم إلى الفريق في صيف 2023 قادمًا من بريستول الإنجليزي.

وخاض سيمينيو 30 مباراة مع منتخب غانا، وسجل 3 أهداف دولية منذ بدء مشواره مع البلاك ستارز في شهر يونيو 2022.

ويلعب النجم الغاني في مركز الجناح الأيمن والأيسر بجانب رأس الحربة أيضا.



