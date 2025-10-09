الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يصارع مانشستر يونايتد على التعاقد مع نجم بورنموث

سيمينيو، فيتو
سيمينيو، فيتو

دخل نادي مانشستر يونايتد في صراع مثير مع غريمه ليفربول، من أجل الفوز بصفقة التعاقد مع الدولي الغاني أنطوان سيمينيو نجم فريق بورنموث، والمتألق بصورة لافتة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأشار تقرير نشره موقع “Caught Offside” إلى أن مانشستر يونايتد يتقدم بشكل لافت في سباق الحصول على الصفقة على حساب ليفربول من أجل تدعيم الخط الأمامي في شهر يناير المقبل.

ورغم التعاقد مع عدة صفقات هجومية لتدعيم مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الماضية بضم عدة عناصر مثل بريان مبيومو وماتيوس كونيا، إلا أن النادي الإنجليزي يرغب في ضم اللاعب المتألق في الموسم الحالي.

أرقام سيمينيو مع بورنموث ومنتخب غانا 

ويبلغ سيمينيو 25 عامًا، وسجل 6 أهداف خلال 7 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بجانب تقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويرتبط اللاعب الغاني بعقد يمتد حتى صيف 2030 مع بورنموث، وانضم إلى الفريق في صيف 2023 قادمًا من بريستول الإنجليزي.

وخاض سيمينيو 30 مباراة مع منتخب غانا، وسجل 3 أهداف دولية منذ بدء مشواره مع البلاك ستارز في شهر يونيو 2022.

ويلعب النجم الغاني في مركز الجناح الأيمن والأيسر بجانب رأس الحربة أيضا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورنموث ليفربول مانشستر يونايتد أنطوان سيمينيو سيمينيو

مواد متعلقة

بعد منشور تركي آل الشيخ، مانشستر يونايتد يرد على مزاعم الاستحواذ على النادي

بي بي سي: محمد صلاح يسبب مشكلة في كتيبة ليفربول

أصبح نقطة ضعف الفريق، نجم ليفربول يهاجم محمد صلاح

قد يضطر لبيعه، ليفربول يسابق الزمن لحل أزمة كوناتي خوفا من ريال مدريد

الأكثر قراءة

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

حكاية المصرية الفائزة بجائزة الكوميسا لأفضل مصممة أحذية، «صندل الثعبان» يلفت أنظار العالم لـ فريدة عيد

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سر نشر محمد صلاح 3 ورقات كوتشينة برقم 7

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

خدمات

المزيد

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads