بي بي سي: محمد صلاح يسبب مشكلة في كتيبة ليفربول

بات واضحا أن غياب الجناح المصري محمد صلاح عن المساندة الدفاعية، يشكل مشكلة لفريق ليفربول، خصوصا أمام الفرق الكبرى، في وقت يحاول فيه المدرب أرني سلوت إيجاد التوازن بين حرية صلاح الهجومية ومتطلبات المنظومة الدفاعية.

معاناة دفاع ليفربول بسبب عدم التزام محمد صلاح بالأدوار الدفاعية

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يعود السبب في ذلك أن صلاح غالبا ما يُمنح حرية البقاء في الخط الأمامي دون العودة للدفاع، ما يجعله من أخطر المهاجمين في العالم خلال لحظات التحول الهجومي، لكنه في المقابل يترك مساحات خلفه يعاني منها الفريق.

ويرى التقرير أن اللاعبين الذين يشغلون الجبهة اليمنى خلف محمد صلاح، مثل جيريمي فريمبونج وكونور برادلي ودومينيك سوبوسلاي، يجدون أنفسهم في مواقف صعبة نتيجة تفوق عددي (اثنين ضد واحد) على هذا الجانب.

وقد تجلت هذه الثغرة بوضوح في مباراة تشيلسي الأخيرة، التي سجل منها "البلوز" هدف الفوز، ما يثير القلق من احتمال استغلال فرق أخرى لهذا الضعف.

محمد صلاح يملك حرية في الجانب الهجومي

لا يطلب سلوت من صلاح العودة للخلف ومساعدة الظهير الأيمن، فمن الواضح أن الجناح المصري لا يتتبع لاعبي الخصم مثل مارك كوكوريلا مثلًا، والمدرب الهولندي لا يبدو من النوع الذي يتساهل في مثل هذه الأمور إن كانت خارجة عن تعليماته.

على العكس، يمنح سلوت صلاح حرية التركيز الكامل على الجانب الهجومي دون التزامات دفاعية، وهي فلسفة متبعة لدى عدد من المدربين الذين يفضلون الحفاظ على طاقة نجومهم في الثلث الأخير من الملعب.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه في بعض فترات المباريات التي يتعرض فيها الفريق للضغط، قد يتحمل اللاعبون مسؤولية أكبر ويعودون لمساندة الدفاع.

وتذكر الشبكة البريطانية بمباراة الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي، حين قدم صلاح أداء دفاعيا مميزا للغاية، ما يؤكد قدرته على القيام بهذا الدور متى طُلب منه ذلك.

مشكلة ليفربول الحقيقية تحت قيادة سلوت

أكد التقرير أن المسألة ليست في صلاح نفسه، بل في الكيفية التي يُنظم بها ليفربول خطوطه خلفه، خاصة أمام الفرق القوية.. فحين يتأخر الدعم من لاعبي الوسط، مثل رايان جرافنبيرش أو أليكسيس ماك أليستر، يجد الفريق نفسه مكشوفا، حيث تُستغل المساحات أمام خط الدفاع.

وأشار إلى أن هذه المشكلة لا تظهر كثيرا أمام الفرق التي يهيمن فيها ليفربول على الكرة، إذ سبق للفريق أن فاز بالدوري بأسلوب مشابه، لكنه بحاجة الآن إلى مزيد من الانضباط التكتيكي لأن الفرق الكبرى ستعرف كيف تضربه في تلك المساحات.

أضافت الشبكة أن دور صلاح لم يتغير هذا الموسم، لكن لأن معدله التهديفي تراجع قليلًا، فقد أصبحت الجوانب الدفاعية أكثر وضوحا.

ومع ذلك، أكد أنه لا حاجة للقلق حيال مستوى النجم المصري، لأنه يمتلك القدرة على العودة للتألق قريبا، مشيرا إلى أنه خلق فرصا عديدة أمام تشيلسي، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة في بعض اللحظات.

ليفربول يفقد السيطرة على مجريات المباريات

المشكلة الأكبر، بحسب التقرير، تكمن في فقدان ليفربول السيطرة على مجريات المباريات مقارنة بالموسم الماضي، حيث خسر الفريق ثلاث مباريات متتالية في الدوري ودوري الأبطال، مع تراجع واضح في الأداء العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.