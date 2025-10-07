الكشف عن أفضل لاعب في الجولة 7 بالدوري الإنجليزي

واصل النجم الإكوادوري موسيس كايسيدو تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة، عقب أدائه اللافت مع فريقه تشيلسي في المواجهة القوية أمام ليفربول.

أفضل لاعب في الجولة 7 بالدوري الإنجليزي

وقدّم كايسيدو مباراة متكاملة من الناحية الفنية والبدنية، حيث سجّل هدفًا رائعًا من تسديدة بعيدة، كما لعب دورًا محوريًا في خط الوسط، مستعرضًا قوته في قطع الكرات وبناء الهجمات، مما ساعد فريقه على تحقيق فوز ثمين يعزز موقعه في جدول الترتيب.

وضمت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة الدولي الإنجليزي ديكلان رايس، نجم آرسنال، بعد تألقه ضد فريقه السابق وست هام وتواجد أيضًا ضمن القائمة بينجامين سيسكو، مهاجم مانشستر يونايتد، والذي سجل هدفًا ساعد به الشياطين الحمر على الانتصار على سندرلاند 2-0.

كما تواجد في القائمة كل من محمد قدوس جناح توتنهام هوتسبير، وأنطوان سيمينيو نجم بورنموث، وبرونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد، وجاك جريليش جناح إيفرتون، وأخيرًا دونييل مالين مهاجم أستون فيلا.

