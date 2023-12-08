علاجات آثار حب الشباب، ومتي تذهب للطبيب؟

تتشكل آثار حب الشباب عندما تخترق الحبوب الجلد بعمق وتؤدي إلى إتلاف الأنسجة الموجودة تحته، وقبل أن يبدأ علاج الندبات، من المهم معرفة نوعها حيث يستجيب كل نوع للعلاج بشكل مختلف، وبعض العلاجات أفضل لأنواع معينة من غيرها.

ويمكن أن يكون لون البشرة أيضًا عاملًا في اختيار نوع العلاج المناسب على سبيل المثال، بالنسبة لأنواع البشرة الداكنة لن يُنصح باستخدام علاجات الليزر العميقة للبشرة بسبب زيادة فرص حدوث الندبات والتصبغ.

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اثار حب الشباب، فيتو

ستتم معالجة معظم ألوان البشرة الداكنة باستخدام الهيدروكينون بنسبة 4% (كريم التبييض) قبل العلاجات مثل الوخز بالإبر الدقيقة والتقشير والليزر.

أنواع اثار حب الشباب

اثار حب الشباب السطحية هي الأكثر شيوعًا على الوجه، بينما توجد ندبة العميقة أسفل الجلد المحيط وتتشكل عندما لا يتم إنتاج ما يكفي من الكولاجين أثناء شفاء الجرح، ويوجد ثلاثة أنواع من الندبات الضامرة:

ذات حواف مستديرة

وهي ندوب واسعة على شكل حرف U ولها حواف حادة، يمكن أن تكون ضحلة أو عميقة كلما كانت سطحية، كانت استجابتها أفضل لعلاجات تجديد سطح الجلد، ويعتبر التقشير الدقيق والتقشير اللطيف مناسبًا لجميع أنواع البشرة تقريبًا.

لكن يجب إجراء عملية إعادة التسطيح بالليزر بحذر بسبب وجود المزيد من الندبات والتغيرات الصباغية في ألوان البشرة الداكنة، مثل التصبغ التالي للالتهاب. من الأفضل معالجة أنواع البشرة الداكنة مسبقًا باستخدام الهيدروكينون بنسبة 4 بالمائة لمدة 4-6 أسابيع على الأقل قبل بدء هذه العلاجات.

حبوب على شكل نقرات

النقرات هي ندوب ضيقة على شكل حرف (V) يمكن أن تتعمق في الجلد، وتبدو مثل ثقوب صغيرة مستديرة أو بيضاوية، مثل ندبة جدري الماء وهذه هي الندبات الأكثر صعوبة في العلاج لأنها يمكن أن تمتد تحت سطح الجلد.

اثار الجدري

وهي عبارة عن منخفضات واسعة ذات حواف مستديرة ومظهر غير منتظم ومتدحرج.

ندبات حب الشباب المرتفعة

هذه الندبات هي الأكثر شيوعًا في حب الشباب في الصدر والظهر، وتقف فوق سطح الجلد المحيط وتنتج عن وجود كمية كبيرة من الكولاجين أثناء الشفاء، ولا يعد تغير اللون الذي يحدث بعد إزالة البثرة ندبة وفي العادة تتلاشى العلامات الأرجوانية أو الحمراء أو البنية على مدار بضعة أشهر من تلقاء نفسها.

علاج اثار حب الشباب

أحماض ألفا هيدروكسي

غالبًا ما توجد أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) في المنتجات المصنوعة لعلاج حب الشباب لأنها تساعد على إزالة الجلد الميت ومنع انسداد المسام والأفضل من ذلك، يمكن أن تساعد أحماض ألفا هيدروكسي أيضًا في جعل ندبات حب الشباب تبدو أقل وضوحًا.

ويقوم الحمض الخفيف بتقشير الطبقة الخارجية من الجلد للمساعدة في إزالة تغير اللون والجلد الخشن، ينصح به لجميع أنواع ندبات حب الشباب

حمض اللاكتيك

وجدت دراسة حديثة أن تقشير حمض اللاكتيك الذي أجراه طبيب الأمراض الجلدية مرة كل أسبوعين لمدة 3 أشهر أدى إلى تحسين نسيج الجلد ومظهره وتصبغه وتفتيح ندبات حب الشباب.

ويوجد عدد لا يحصى من القشور والأمصال والمراهم التي تحتوي على حمض اللاكتيك، ولكن يمكنك أيضًا استخدام خل التفاح المخفف كتونر أو علاج للبقع بفضل حمض اللاكتيك الطبيعي ولكن عصير التفاح، بالإضافة إلى العلاجات المنزلية الأخرى، من المحتمل أن تكون قاسية على البشرة الحساسة لذلك يجب دائمًا اختبارها على منطقة صغيرة من الجلد قبل بدء العلاج بالمنتج.

إذا كان الجلد حساسًا وتم تطبيق المنتج، فهناك احتمالية لحدوث الالتهاب والتهيج، مما قد يؤدي إلى فرط التصبغ التالي للالتهاب، ينصح بحمض اللاكتيك لجميع أنواع آثار حب الشباب.

الرتينوئيدات

الرتينوئيدات الموضعية هي علاج آخر لحب الشباب مع فوائد تنعيم الندبات، بالإضافة إلى تسريع عملية تجديد الخلايا وتحسين نسيج البشرة، ويمكن أن تساعد الرتينوئيدات أيضًا في تقليل تغير اللون وجعل الندبات أقل وضوحًا.

حمض الساليسيليك

توجد احتمالات كبيرة بأنك قد استخدمت بالفعل حمض الساليسيليك لعلاج حب الشباب في الماضي، من العلاجات الموضعية والمستحضرات إلى منظفات الوجه، فهو موجودة في كل أنواع علاجات حب الشباب تقريبًا هذه الأيام.

ويعمل حمض الساليسيليك على تنظيف المسام وتقليل التورم والاحمرار وتقشير الجلد عند تطبيقه موضعيًا، ويعتبر من أفضل العلاجات لندبات حب الشباب.

ويمكنك إضافة منتجات تحتوي على حمض الساليسيليك إلى روتينك اليومي، أو قد يستخدمه أخصائي العناية بالبشرة في عمليات تقشير كيميائي أقل تكرارًا.

وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع لرؤية الفرق عند استخدام حمض الساليسيليك، كما انه يمكن أن يسبب أيضًا جفافًا أو تهيجًا لذلك قد يحتاج المريض إلى استخدام المنتج بشكل أقل أو تجربة علاج البقع إذا كانت البشرة حساسة.

اثار حب الشباب، فيتو

كريم واقي من الشمس

من الضروري استخدام واقي الشمس كل يوم فوق الندبات، التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يجعل الآثار داكنة مما يجعلها أكثر وضوحًا، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

تقشير الجلد

يعتبر "Dermabrasion" أحد أكثر العلاجات فعالية وشائعة لندبات الوجه، وعلى الرغم من أنها تستخدم نفس المبدأ العام الذي تستخدمه مجموعات التقشير الدقيق التي يمكنك القيام بها في المنزل، إلا أن متخصصي الرعاية الصحية يستخدمون أدوات لتقشير الطبقة العليا من الجلد بشكل أكثر عمقًا.

وينصح بتقشير الجلد للندبات القريبة من السطح مثل الندبات السطحية أو الندبات المتدحرجة، لكن الندوب العميقة قد تصبح أيضًا أقل وضوحًا